NBA News - Luka Doncic nach Mavs-Auftaktniederlage unbesorgt: "Wir kriegen das hin"

Die Dallas Mavericks haben zum Auftakt der Regular Season bei den Suns eine hohe Führung verspielt, die damit zumindest ein wenig Revanche für das Playoffs-Aus in der Vorsaison nehmen konnten. Luka Doncic vergab eine letzte Chance auf den Sieg, zeigte sich im Nachgang aber unbesorgt, was den weiteren Saisonverlauf angeht.

"Es war das erste Spiel, wir haben ein paar neue Jungs und noch einiges an Arbeit vor uns. Wir werden das hinkriegen", sagte Doncic, nachdem sein Team beim 105:107 trotz 22-Punkte-Führung als Verlierer vom Feld ging. Zuvor hatte lange einiges an Spiel 7 der Western Conference Semifinals erinnert, als die Mavs Phoenix aus der eigenen Halle schossen. Dieses Mal bekamen die Suns allerdings die Kurve.

Nach besagter Führung im zweiten Viertel folgten im dritten Abschnitt sechs Turnover bei ebenso vielen erfolgreichen Würfen, da halfen auch Doncics 35 Punkte, 9 Rebounds und 6 Assists am Ende nicht. "Wir haben uns ein wenig ausgeruht. Nicht, dass wir gedacht haben, dass das Spiel vorbei ist, aber wir dachten vielleicht, dass der Vorsprung schon groß ist. Wir dürfen keine Führungen verschenken. Daran müssen wir arbeiten und das werden wir."

Für Dallas war es die zehnte Niederlage in Folge gegen die Suns in der Regular Season, was auch mit der Schwäche an der Freiwurflinie zusammenhing. Nur 21 der 34 Versuche (61,8 Prozent) landeten im Korb, während Phoenix mit zwölf Versuchen weniger fast auf die gleiche Ausbeute kam (19/22). "Das hat uns das Spiel gekostet, besonders ich" gab sich Neuzugang Christian Wood, der ansonsten als Sixth Man eine gute Leistung zeigte, selbstkritisch (25, 9/15 FG, 3/10 FT).

Der Big hatte sich vor allem zu Beginn des Schlussviertels gegen den Ansturm der Suns gewehrt, 13 Punkte am Stück erzielt und so eine 93:80-Führung acht Minuten vor Schluss besorgt. Doch fünf Minuten später waren die Suns nach einem Layup von Cameron Payne erstmals seit dem ersten Abschnitt vorne. Doncic wehrte sich, unter anderem durch ein Dreipunktspiel, doch auf einen Midrange-Jumper von Damian Lee knapp zehn Sekunden vor Schluss hatte auch er keine Antwort mehr.

Dallas-Coach Kidd: "Energie ausgegangen"

"Wir haben für dreieinhalb Viertel gespielt und dann ist uns die Energie ausgegangen", sagte Mavs-Coach Jason Kidd. Am Ende habe Lee "einen schweren Wurf getroffen", während Dallas auf der anderen Seite keine gute Lösung mehr fand, um Doncic ausreichend Platz zum Konter zu geben, wie Kidd bemängelte.

Nicht hilfreich war beim Run der Suns im dritten Viertel, dass Spencer Dinwiddie (15, 6/11 FG) fast den gesamten Abschnitt auf der Bank verbringen musste, nachdem er kurz nach der Halbzeitpause sein viertes Foul kassiert hatte. Der Druck auf Doncic, der sowieso sehr häufig gedoppelt wurde, nahm nochmals zu, da weitere offensive Optionen Mangelware waren. Lediglich Reggie Bullock knackte neben Doncic, Dinwiddie und Wood die Marke von 10 Punkten (10, 3/5 3 FG). Tim Hardaway Jr. blieb blass (9, 3/10 FG).