NBA, Los Angeles Lakers: Russell Westbrook "blüht auf" - Sorgen um Anthony Davis' Rücken

In der Lakers-Kabine herrschte eine ausgelassene Stimmung, fast als hätte Los Angeles gerade die Meisterschaft gewonnen. Stattdessen konnten die Lakers endlich den ersten Sieg von Head Coach Darvin Ham feiern. Der lobte anschließend Russell Westbrook in höchsten Tönen, doch der Rücken von Anthony Davis bereitet weiter sorgen.

"Dass ein Spieler seines Kalibers von der Bank kommt ... da sieht man wirklich, dass er das tut, was auch immer das Team verlangt, um zu gewinnen", schwärmte Coach Ham von Westbrook im Anschluss an den 121:110-Sieg der Lakers gegen die Denver Nuggets. Nach zuvor fünf Pleiten zum Saisonstart hat L.A. als letztes Team der NBA auch endlich den ersten Saisonsieg eingefahren.

Das feierten die Lakers ausgelassen in der Kabine mit einer Wasserdusche für Coach Ham, für den es ebenfalls der erste Sieg in seiner Karriere als Head Coach war. Zwar waren LeBron James (26) und Anthony Davis (23 und 15 Rebounds) die besten Punktesammler des Teams, doch auch Westbrook hatte von der Bank seinen Anteil am Erfolg (18, 8 Rebounds und 8 Assists, +18).

"Er hat seinen Posten als Starter zugunsten des Teams geopfert. Jetzt blüht er in dieser Rolle auf", sagte Ham über den Point Guard. "Ich habe ihm einfach gesagt: 'Mach genau so weiter. Alles, was du machst, ist unglaublich.' In den vergangenen beiden Spielen hat er sein Ding gemacht, ich bin stolz auf ihn."

Westbrook, der selbst von den Lakers-Fans gefeiert wurde, gab derweil einen Teil des Lobes auch an Lonnie Walker IV (18) und Austin Reaves (10) weiter, die gemeinsam mit dem 33-Jährigen L.A. zu einem 17:0-Lauf gegen Ende des dritten und Anfang des vierten Viertels verhalfen. "Ich liebe es, wenn meine Teamkollegen gut spielen", sagte Westbrook. "Das bringt mir Freude. Heute haben die Jungs ihre Würfe getroffen und gekämpft, mehr kann man nicht verlangen." Als Team trafen die Lakers 13 ihrer 30 Dreierversuche (43,3 Prozent).

© getty Russell Westbrook (r.) zeigt gegen die Nuggets eine starke Leistung von der Bank, bei Anthony Davis zwickt der Rücken.

Los Angeles Lakers: Sorgen um Anthony Davis' Rücken

Sorgen macht allerdings weiterhin der Rücken von Davis. Der Big Man wirkte trotz seiner guten Statline nicht hundertprozentig fit und hielt sich immer wieder den Rücken. "An einem Tag fühle ich mich großartig, am nächsten nur noch okay", so AD, der angab, "große Schmerzen" zu haben. Vor dem nächsten Duell gegen die Pelicans in der Nacht auf Donnerstag hat er immerhin zwei volle Tage Zeit, um sich zu erholen.

Am Montag steht aber erstmal die traditionelle Halloween-Party von James auf dem Programm, immerhin gibt es etwas zu feiern. "Wir haben diesen Sieg gebraucht für unser Team, für unsere Stimmung, für unsere Fans, für unsere Organisation", betonte Davis.

Die Energie soll nun ins Spiel gegen die Pelicans übertragen werden. "Wir sind alle aus demselben Grund hier, und das ist zu gewinnen", sagte LeBron. "Wenn unsere Nummer aufgerufen oder nicht aufgerufen wird, dann müssen wir verstehen, dass es um das Team geht, nicht um Individuen. Heute waren alle Jungs bereit, wir waren als Team fokussiert und haben jeden angefeuert. Darum geht es in einer Mannschaft."

Los Angeles Lakers: Die nächsten fünf Gegner