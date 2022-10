NBA News: Liga plant wohl Revolution beim Salary Cap - Lockout droht

Die NBA plant offenbar, in einem neuen Tarifvertrag einen Hard Cap einzuführen, sodass Teams einen bestimmten Maximalbetrag für Spielergehälter nicht mehr überschreiten dürften. Die Spielergewerkschaft NBPA ist angeblich strikt gegen diese Idee, es könnte sogar ein Lockout drohen.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) und Marc Stein (Substack) übereinstimmend berichten, will die NBA im neuen CBA ein sogenanntes "Upper Spending Limit" einführen, was praktisch einen Hard Cap bedeuten würde.

Soll heißen: Das aktuelle System mit einen soften Salary Cap und den Luxussteuern soll angeblich abgeschafft und durch den Hard Cap ersetzt werden. Das dann festzusetzende Limit dürfte von den Teams nicht überschritten werden, um Spielergehälter zu zahlen.

Davon wären vor allem Teams aus den großen Märkten betroffen. In der laufenden Saison investieren zwei Teams, die Golden State Warriors und die L.A. Clippers, über 300 Millionen Dollar in ihren Kader (inklusive Luxussteuer), obwohl die Gehaltsobergrenze bei knapp 124 Millionen Dollar liegt. Auch die Brooklyn Nets kratzen an der 300-Mio.-Grenze.

Der Salary Cap kann unter der aktuellen Regelung fast beliebig gesprengt werden, dann muss das jeweilige Team allerdings auch happige Luxussteuern zahlen. Die Luxussteuergrenze liegt aktuell bei rund 150,3 Millionen Dollar. Nur vereinzelte Teams, die beispielsweise einen Sign-and-Trade abschließen, unterliegen schon jetzt einem Hard Cap.

Zwei Teams über 300 Mio.: So viel geben die NBA-Teams für Spieler aus © getty 1/32 Die Golden State Warriors gewannen im Vorjahr mit dem teuersten Team aller Zeiten einen weiteren Titel. Auch in diesem Jahr gibt kein Team mehr aus, doch eine andere Franchise kommt den Dubs sehr nahe. So viel geben alle 30 Teams für Personal aus. © getty 2/32 Als Quelle berufen wir uns auf die verlässlichen Daten von Spotrac. Und noch eine Anmerkung: Die Luxussteuer greift erst zum Ende der Saison, noch können Teams also ihre Bücher bereinigen. Die Luxussteuergrenze liegt 2022/23 bei rund 150,3 Mio. Dollar. © getty 3/32 Platz 30: SAN ANTONIO SPURS - Gehälter: 93,8 Millionen Dollar | Topverdiener: Doug McDermott (13,8 Mio.) © getty 4/32 Platz 29: INDIANA PACERS - Gehälter: 95,9 Millionen Dollar | Topverdiener: Buddy Hield (21,2 Mio.) © getty 5/32 Platz 28: CHARLOTTE HORNETS - Gehälter: 119,8 Millionen Dollar | Topverdiener: Gordon Hayward (30,1 Mio.) © getty 6/32 Platz 27: MEMPHIS GRIZZLIES - Gehälter: 121,4 Millionen Dollar | Topverdiener: Jaren Jackson Jr. (28,9 Mio.) © getty 7/32 Platz 26: DETROIT PISTONS - Gehälter: 123,1 Millionen Dollar | Topverdiener: Bojan Bogdanovic (19,6 Mio.) © getty 8/32 Platz 25: ORLANDO MAGIC - Gehälter: 123,4 Millionen Dollar | Topverdiener: Jonathan Isaac (17,4 Mio.) © getty 9/32 Platz 24: SACRAMENTO KINGS - Gehälter: 134,3 Millionen Dollar | Topverdiener: De’Aaron Fox (30,4 Mio.) © getty 10/32 Platz 23: HOUSTON ROCKETS - Gehälter: 138,1 Millionen Dollar | Topverdiener: John Wall (40,9 Mio. - wurde entlassen) © getty 11/32 Platz 22: OKLAHOMA CITY THUNDER - Gehälter: 140,7 Millionen Dollar | Topverdiener: Shai Gilgeous-Alexander (30,9 Mio.) © getty 12/32 Platz 21: NEW YORK KNICKS - Gehälter: 140,7 Millionen Dollar | Topverdiener: Jalen Brunson (27,7 Mio.) © getty 13/32 Platz 20: UTAH JAZZ - Gehälter: 143,3 Millionen Dollar | Topverdiener: Mike Conley (22,7 Mio.) © getty 14/32 Platz 19: NEW ORLEANS PELICANS - Gehälter: 146,7 Millionen Dollar | Topverdiener: C.J. McCollum (33,3 Mio.) © getty 15/32 Platz 18: MINNESOTA TIMBERWOLVES - Gehälter: 147,3 Millionen Dollar | Topverdiener: Rudy Gobert (38,2 Mio.) © getty 16/32 Platz 17: CLEVELAND CAVALIERS - Gehälter: 147,8 Millionen Dollar | Topverdiener: Donovan Mitchell (30,9 Mio.) © getty 17/32 Platz 16: ATLANTA HAWKS - Gehälter: 148,5 Millionen Dollar | Topverdiener: Trae Young (37,1 Mio.) © getty 18/32 Platz 15: CHICAGO BULLS - Gehälter: 148,6 Millionen Dollar | Topverdiener: Zach LaVine (37,1 Mio.) © getty 19/32 Platz 14: WASHINGTON WIZARDS - Gehälter: 149,9 Millionen Dollar | Topverdiener: Bradley Beal (43,3 Mio.) © getty 20/32 Platz 13: MIAMI HEAT - Gehälter: 150,1 Millionen Dollar | Topverdiener: Jimmy Butler (37,7 Mio.) © getty 21/32 Platz 12: PORTLAND TRAIL BLAZERS - Gehälter: 150,2 Millionen Dollar | Topverdiener: Damian Lillard (42,5 Mio.) © getty 22/32 Platz 11: TORONTO RAPTORS - Gehälter: 150,3 Millionen Dollar | Topverdiener: Pascal Siakam (35,4 Mio.) © getty 23/32 Platz 10: PHILADELPHIA 76ERS - Gehälter: 154,4 Millionen Dollar | Luxussteuer: 6,2 Millionen Dollar | Gesamt: 160,6 Millionen Dollar | Topverdiener: Tobias Harris (37,6 Mio.) © getty 24/32 Platz 9: DENVER NUGGETS - Gehälter: 160,8 Millionen Dollar | Luxussteuer: 17,6 Millionen Dollar | Gesamt: 178,4 Millionen Dollar | Topverdiener: Nikola Jokic (33,0 Mio.) © getty 25/32 Platz 8: DALLAS MAVERICKS - Gehälter: 164,9 Millionen Dollar | Luxussteuer: 27,9 Millionen Dollar | Gesamt: 192,8 Millionen Dollar | Topverdiener: Luka Doncic (37,1 Mio.) © getty 26/32 Platz 7: PHOENIX SUNS - Gehälter: 167,2 Millionen Dollar | Luxussteuer: 34,9 Millionen Dollar | Gesamt: 202,0 Millionen Dollar | Topverdiener: Devin Booker (33,9 Mio.) © getty 27/32 Platz 6: LOS ANGELES LAKERS - Gehälter: 168,5 Millionen Dollar | Luxussteuer: 39,4 Millionen Dollar | Gesamt: 207,9 Millionen Dollar | Topverdiener: Russell Westbrook (47,1 Mio.) © getty 28/32 Platz 5: BOSTON CELTICS - Gehälter: 172,0 Millionen Dollar | Luxussteuer: 51,3 Millionen Dollar | Gesamt: 223,3 Millionen Dollar | Topverdiener: Jayson Tatum (30,4 Mio.) © getty 29/32 Platz 4: MILWAUKEE BUCKS - Gehälter: 176,7 Millionen Dollar | Luxussteuer: 69,8 Millionen Dollar | Gesamt: 246,5 Millionen Dollar | Topverdiener: Giannis Antetokounmpo (42,5 Mio.) © getty 30/32 Platz 3: BROOKLYN NETS - Gehälter: 183,3 Millionen Dollar | Luxussteuer: 99,3 Millionen Dollar | Gesamt: 282,6 Millionen Dollar | Topverdiener: Kevin Durant (44,1 Mio.) © getty 31/32 Platz 2: L.A. CLIPPERS - Gehälter: 192,0 Millionen Dollar | Luxussteuer: 144,7 Millionen Dollar | Gesamt: 336,7 Millionen Dollar | Topverdiener: Paul George (42,5 Mio.) © getty 32/32 Platz 1: GOLDEN STATE WARRIORS - Gehälter: 189,5 Millionen Dollar | Luxussteuer: 170,2 Millionen Dollar | Gesamt: 359,7 Millionen Dollar | Topverdiener: Stephen Curry (48,1 Mio.)

Lockout statt Hard Cap? Spieler gegen Vorschlag der NBA

Die NBA sei laut Woj der Meinung, dass das aktuelle System keinen gerechten Wettbewerb erlaube. Diese Idee der NBA stößt bei der Spielergewerkschaft NBPA allerdings auf Ablehnung. Eine anonyme Quelle von der Spielerseite wird von Stein gar mit den Worten zitiert: "Erst wir es einen Lockout geben, bevor so etwas wie ein Hard Cap kommt."

Der aktuelle Tarifvertrag läuft noch bis 2024, doch beide Seiten haben jeweils die Möglichkeit, bereits im Sommer 2023 aus dem CBA auszusteigen. Diese Option muss allerdings bis zum 15. Dezember gezogen werden. Beide Seiten hoffen, schon vorher auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass in den ersten Stadien der Verhandlungen erstmal "Wunschlisten", wie es ESPN beschrieb, ausgetauscht werden. Der Vorschlag gehört also womöglich nicht zu einer Hardline-Strategie der NBA, sondern könnte erstmal dazu dienen, die Grenzen der Verhandlungen auszuloten.

Offenbar hofft die NBA mit dieser Idee, eine ausgeglichenere und damit spannendere Liga zu schaffen, was wiederum die Einnahmen vervielfachen soll. Dies würde sich auch auf die Spielergehälter auswirken, im aktuellen CBA werden die Einnahmen der Liga zu 51/49-Anteilen unter den Spielern und Eigentümer aufgeteilt. Allerdings soll es nicht nur unter der Spielerseite, sondern auch bei einigen Teams Zweifel an diesem Vorschlag geben, da erfolgreiche Teams womöglich nicht mehr in der Lage wären, ihren Kader langfristig beisammenzuhalten.