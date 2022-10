NBA News - Dennis Schröder stellt klar: Es gab kein 84-Millionen-Dollar-Angebot der Los Angeles Lakers

Dennis Schröder ist wieder Spieler der Los Angeles Lakers. Bei seiner Vorstellung erklärte der Deutsche, dass es 2021 entgegen zahlreicher Medienberichte kein Vertragsangebot gegeben habe. Zudem sprach Schröder über seine Rolle bei seinem neuen, altem Team.

Brian Windhorst (ESPN) hatte damals berichtet, dass die Lakers Schröder im Frühjahr 2021 eine Verlängerung über vier Jahre und 84 Millionen Dollar angeboten hätten. Schröder räumte nun damit auf: "Es lag kein Vertrag vor, ich habe nichts abgelehnt. Das war eine Falschmeldung", sagte der Deutsche bei seiner Vorstellung in El Segundo.

Laut Dave McMenamin von ESPN hat Schröder gewissermaßen nicht unrecht. Seinen Quellen zufolge wollten die Lakers im Februar 2021 einen neuen Vertrag verhandeln, Schröders Camp wollte aber lieber auf den Sommer warten. Später schloss sich der Braunschweiger den Boston Celtics an und kehrte nun für ein Jahr und 2,64 Millionen Dollar zu den Lakers zurück.

2021 scheiterten die Lakers in der ersten Playoff-Runde an den Phoenix Suns, das soll diesmal besser gemacht werden, entsprechend sprach Schröder von "unfinished business". Das sei auch ein Grund gewesen, warum er lediglich für das Minimum in Los Angeles unterschrieb.

Dennis Schröder will Dinge gerade rücken

"Das war damals alles ein bisschen komisch. Deswegen habe ich gesagt 'Ich spiele hier sogar umsonst', um die Dinge geradezurücken. (...) Natürlich wäre es super gewesen, wenn ich langfristig einen großen Deal unterschrieben hätte und das ist immer noch mein Ziel. Am Ende des Tages kann ich es nicht ändern und ich werde alles geben, um meinen Mitspielern zu helfen und Spiele zu gewinnen."

Mit Head Coach Darvin Ham trifft der 29-Jährige auf einen weiteren alten Bekannten, Ham war bereits 2013, als Schröder gedraftet wurde, Assistant Coach bei den Atlanta Hawks. "Die wichtigsten Leute sind noch hier und dazu kommt ein Trainerstab, den ich seit neun Jahren kenne. Ich habe mich sehr wohlgefühlt hier heute", sagte Schröder. "Wir müssen an der Chemie noch etwas arbeiten, mit ein paar Jungs habe ich noch nie gespielt. Aber das ist meine Aufgabe als Point Guard, alle zusammenzubringen."

2020/21 absolvierte Schröder 61 Spiele für die Lakers, dabei legte der Spielmacher im Schnitt 15,4 Punkte, 3,5 Rebounds sowie 5,8 Assists auf. Dabei versenkte Schröder 43,1 Prozent seiner Würfe und 33,5 Prozent aus der Distanz.

© getty Dennis Schröder spielte bereits in der Saison 2020/21 für die Los Angeles Lakers.

Dennis Schröder: Seine Statistiken in der NBA