NBA-Voting: Wer räumt in der kommenden Saison die Awards ab?

Die neue NBA-Saison steht in den Startlöchern. Wir wollen von Euch wissen, wer in 2022/23 die wichtigsten Awards abräumt und wer am Ende die Larry O'Brien Trophy abräumt?

In der Nacht auf Mittwoch startet die neue NBA-Saison, höchste Zeit, die ersten Prognosen zu wagen. Wir wollen von Euch wissen, welche Spieler in diesem Jahr die wichtigen Awards gewinnen.

Triumphiert Nikola Jokic bei der MVP-Wahl zum dritten Mal in Folge oder ist nun mal wieder jemand anderes dran?

Außerdem: Wer gewinnt die Western bzw. Eastern Conference und krönt sich zum NBA Champion? Ihr könnt direkt hier abstimmen oder als App-User diesen Link verwenden.