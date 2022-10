NBA - Saisonvorschau: Golden State Warriors, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs: Dubs-Fusion oder Bauchklatscher?

Die Golden State Warriors wollen ihren Titel verteidigern - und gleichzeitig den Übergang in eine neue Ära vorbereiten. Das wird ein interessanter Spagat. Die Pelicans wollen dagegen mit Rückkehrer Zion Williamson angreifen und die Spurs haben ein klares Ziel. SPOX macht den Check.

NBA-Saisonvorschau: GOLDEN STATE WARRIORS

Golden State Warriors: Die Transaktionen

Neuzugänge

Draft: Patrick Baldwin Jr. (#28), Ryan Rollins (#44)

Patrick Baldwin Jr. (#28), Ryan Rollins (#44) Free Agency: Donte DiVincenzo (Kings), JaMychal Green (Nuggets)

Abgänge

Free Agency: Gary Payton II (Blazers), Otto Porter Jr. (Raptors), Nemanja Bjelica (Fenerbahce), Damion Lee (Suns), Juan Toscano-Anderson (Lakers), Chris Chiozza (Nets)

Golden State Warriors: Die wichtigsten Statistiken 2021/22

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 53-29 (Platz 3 im Westen) 112,1 (16.) 106,6 (2.) 5,5 (4.)

Golden State Warriors: Die Strategie in der Offseason

Nichts schafft es bei Warriors-Teambesitzer Joe Lacob so schnell Gänsehaut auszulösen wie diese acht Buchstaben: Dynastie. Nach dem vierten Titel in acht Jahren, den sich Golden State mit einem bärenstarken Playoff-Run vom späteren Finals-MVP Stephen Curry, seinen Big-Three-Kollegen Klay Thompson und Draymond Green sowie verlässlichen Rollenspielern erarbeitete, sollen die Dubs noch viele weitere Jahre ganz oben in der Association thronen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sinnierten Lacob und das Front Office sogar über einen Trade für Kevin Durant. Zu dieser spektakulären Reunion kam es aber nicht, stattdessen sollen die eigenen jungen Talente einen nahtlosen Übergang von der Curry-Ära in das nächste Zeitalter gewährleisten. Kurzfristig stehen der Mission Titelverteidigung natürlich weiterhin die Splash Brothers und Green vor, dahinter hat sich im Sommer aber etwas getan.

Die Warriors haben in Person von Payton II, Porter Jr. und Bjelica wichtige Rollenspieler des Titel-Runs verloren. Ersterer legte immer wieder gegnerische Guards an die Leine, Porter Jr. startete sogar in drei Finals-Partien. Diesen Aderlass auffangen sollen vor allem DiVincenzo, der solide verteidigt, aber vor allem als Playmaker und mit seinem Basketball-IQ ein guter Fit sein sollte, sowie JaMychal Green als mehr als solider Backup-Big und guter Typ für den Locker Room.

Baldwin Jr. ist ein vielversprechender 3-and-D-Wing, der aber wohl vornehmlich in der G-League zum Einsatz kommen wird, mehr bedeutende Neuzugänge gab es nicht. Dafür einigte sich Golden State auf eine Vertragsverlängerung mit Kevon Looney (3 Jahre, 22,5 Mio. Dollar) und Andre Iguodala wurde überredet, noch ein letztes Jahr an seine Karriere dranzuhängen.

In den Wochen vor dem Saisonstart wird nun die wichtigste Aufgabe von General Manager Bob Myers sein, mit Jordan Poole vorzeitig zu verlängern, bevor der Youngster 2023 Restricted Free Agent wird. Auch Draymond, Klay und Andrew Wiggins dürfen einen neuen Vertrag aushandeln. Für die erhoffte Fortsetzung der Dynastie wird Lacob mal wieder tief in die Tasche greifen müssen. Dass dies noch Probleme schaffen könnte, zeigte der Vorfall im Training am Vortag.

Warriors im Kadercheck: Dieser Youngster ist der X-Faktor © getty 1/35 Die Golden State Warriors sind mal wieder amtierender Champion und gehen mit den bekannten Stützen in die kommende Saison. Auf dem Papier ist der Kader im Vergleich zum Vorjahr aber etwas ausgedünnt. SPOX macht den Check. © getty 2/35 Mit Gary Payton II, Nemanja Bjelica und Otto Porter Jr. verließen drei Rotationsspieler die Dubs, die auch in den Finals wichtige Minuten abrissen. Nun aber zu den Spielern, die da sind … © getty 3/35 GUARDS - STEPHEN CURRY | Alter: 34 | Stats 21/22: 25,5 Punkte, 5,2 Rebounds, 6,3 Assists bei 43,7 Prozent FG und 38,0 Prozent Dreier (64 Spiele) | Gehalt 22/23: 48,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2026) © getty 4/35 34 Jahre alt und kein bisschen müde. Curry spielte seine womöglich besten Finals und erhielt endlich seine erste Finals-MVP-Trophäe. Satt dürfte der Chefkoch aber noch lange nicht sein, zu gut präsentierte der Guard sich vor allem in den Playoffs. © getty 5/35 KLAY THOMPSON | Alter: 32 | Stats 21/22: 20,4 Punkte, 3,9 Rebounds, 2,8 Assists bei 42,9 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier (32 Spiele) | Gehalt 22/23: 40,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 6/35 Bei Thompson war es dagegen ein Auf und Ab. Nach Kreuzband- und Achillessehnenriss hat er nicht mehr die Athletik vergangener Tage, aber an guten Tagen kann er weiter Spiele im Alleingang entscheiden. © getty 7/35 JORDAN POOLE | Alter: 23 | Stats 21/22: 18,5 Punkte, 3,4 Rebounds, 4,0 Assists bei 44,8 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier (76 Spiele) | Gehalt 22/23: 3,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 8/35 Der X-Faktor. Es steht ein Vertragsjahr an, Poole muss den Spagat zwischen eigenen Zahlen und Teamerfolg finden. Auf dem Feld ist er ein wandelndes Over - offensiv überragend, defensiv ein stetiger Schwachpunkt. © getty 9/35 DONTE DIVINCENZO | Alter: 25 | Stats 21/22: 9,0 Punkte, 3,1 Rebounds, 4,0 Assists bei 35,1 Prozent FG und 33,9 Prozent Dreier (42 Spiele für Bucks und Kings) | Gehalt 22/23: 4,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024, Spieler-Option für 23/24) © getty 10/35 Soll Payton ersetzen, DiVincenzos Skillset ist aber etwas anders. Als Verteidiger solide, dafür mit mehr Kompetenz mit dem Ball in den eigenen Händen. Gerade im Pick’n’Roll liegen seine Stärken. © getty 11/35 MOSES MOODY | Alter: 20 | Stats 21/22: 4,4 Punkte, 1,5 Rebounds, 0,4 Assists bei 43,7 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier (52 Spiele) | Gehalt 22/23: 3,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 12/35 Deutete in der Dallas-Serie an, dass er bereit für den nächsten Schritt ist. Sehr athletisch mit guten Instinkten in der Defense. In der Summer League zeigte Moody Ansätze, dass er mehr als der klassische 3-and-D-Spieler sein kann. © getty 13/35 RYAN ROLLINS | Alter: 20 | Stats 21/22: 18,9 Punkte, 6,0 Rebounds, 3,6 Assists bei 46,8 Prozent FG und 31,1 Prozent Dreier (34 Spiele für Toledo/NCAA) | Gehalt 22/23: 1,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 14/35 Davon ist Rollins weit entfernt. Der Rookie hat seine Stärken eher im Pick'n'Roll, mit Vorliebe zum eigenen Abschluss. Allerdings ist es fraglich, ob er sein Talent auch auf das NBA-Level heben kann. Verteidigung und Wurf muss er noch verbessern. © getty 15/35 WINGS - ANDREW WIGGINS | Alter: 27 | Stats 21/22: 17,2 Punkte, 4,5 Rebounds, 2,2 Assists bei 46,6 Prozent FG und 39,3 Prozent Dreier (73 Spiele) | Gehalt 22/23: 33,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 16/35 Wenn jemand etwas für seinen Ruf getan hat, dann war es Wiggins in den Playoffs. Das einstige Phlegma spulte für die Warriors die meisten Minuten ab und verteidigte stets hochklassig die besten Spieler des Gegners. Er war so nicht zu ersetzen. © getty 17/35 DRAYMOND GREEN | Alter: 32 | Stats 21/22: 7,5 Punkte, 7,3 Rebounds, 7,0 Assists bei 52,5 Prozent FG und 29,6 Prozent Dreier (46 Spiele) | Gehalt 22/23: 25,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024, Spieler-Option für 23/24) © getty 18/35 Lässt er nach? Diese Frage dürften wir uns nun Jahr für Jahr stellen, aber ohne seine Verletzung wäre Green wohl erneut Defensive Player of the Year geworden. Aufgrund der vielen Bigs dürfte er in der RS wieder vermehrt auf dem Flügel spielen. © getty 19/35 JONATHAN KUMINGA | Alter: 19 | Stats 21/22: 9,3 Punkte, 3,3 Rebounds, 0,9 Assists bei 51,3 Prozent FG und 33,6 Prozent Dreier (70 Spiele) | Gehalt 22/23: 5,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 20/35 Die Würze im Warriors-Spiel. Seine Athletik hat kein anderer im Warriors-Kader, das Potenzial scheint grenzenlos. Allerdings hatte er als Rookie große Probleme im komplizierten Kerr-System. Läuft es in Jahr zwei besser? © getty 21/35 ANDRE IGUODALA | Alter: 38 | Stats 21/22: 4,0 Punkte, 3,2 Rebounds, 3,7 Assists bei 38,0 Prozent FG und 23,0 Prozent Dreier (31 Spiele) | Gehalt 22/23: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 22/35 Der Altmeister hängt noch eine Saison dran. Iggy wird vor allem in der Regular Season kaum spielen, als Bindeglied zwischen den Veteranen und Youngstern ist der 38-Jährige enorm wichtig. Es wird sich zeigen, ob er in den Playoffs noch was im Tank hat. © getty 23/35 PATRICK BALDWIN JR. | Alter: 19 | Stats 21/22: 12,1 Punkte, 5,8 Rebounds, 1,5 Assists bei 34,4 Prozent FG und 26,6 Prozent Dreier (11 Spiele für Milwaukee/NCAA | Gehalt 22/23: 2,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2026) © getty 24/35 Galt als Lottery Pick und fiel nach einer schwachen College-Saison den Warriors an Position 28 in den Schoß. Hat 3-and-D-Potenzial, vermutlich wird er aber die meiste Zeit in der G-League verbringen. © getty 25/35 BIGS - KEVON LOONEY | Alter: 26 | Stats 21/22: 6,0 Punkte, 7,3 Rebounds, 2,0 Assists bei 57,1 Prozent FG (82 Spiele) | Gehalt 22/23: 7,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 26/35 Noch so ein Playoff-Held, der im Schatten der Stars die Drecksarbeit verrichtete. Absolvierte alle Spiele für die Warriors und war auf Big die einzige Konstante der Vorsaison. Nun bekommt er aber neue Konkurrenz, intern wie extern … © getty 27/35 JAMYCHAL GREEN | Alter: 32 | Stats 21/22: 6,4 Punkte, 4,2 Rebounds, 0,9 Assists bei 48,6 Prozent FG und 26,6 Prozent Dreier (67 Spiele für Nuggets) | Gehalt 22/23: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © imago images 28/35 Aus Denver kam nämlich Green, der sowohl auf der Vier als auch auf der Fünf eine solide Backup-Option ist. Für das Minimum ist das mal wieder ein Steal, auch wenn er vermutlich eher als Center gesehen wird. © getty 29/35 JAMES WISEMAN | Alter: 21 | Stats 21/22: fehlte die komplette Saison verletzt | Gehalt 22/23: 9,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 30/35 Und dann ist da noch der Nr.2-Pick von 2020. Wiseman ist zurück, die Summer League offenbarte ein wenig Licht, aber auch viel Schatten. Golden State wird den Big langsam heranführen, langsam muss er aber auch mehr zeigen. © getty 31/35 HEAD COACH - STEVE KERR: Sitzt nach dem vierten Titel seit 2014 fester denn je im Sattel. Gerade von Fans gab es nach den Dynastie-Jahren viel Kritik, diese ist nun verstummt. Die Stars und der Coach harmonieren - was will man mehr? © getty 32/35 FAZIT: Das Gerüst der Warriors ist das gleiche geblieben, wodurch auch in der kommenden Saison wieder mit den Dubs zu rechnen sein wird. Ob es für den großen Wurf reicht? Da kommen mehrere Faktoren ins Spiel. © getty 33/35 Da wäre zum einen der stärkere Westen. Denver und die Clippers bekommen Schlüsselspieler zurück, die jungen Grizzlies sind ein Jahr älter und Phoenix greift nach der womöglich letzten Chance. Es wird ein Hauen und Stechen. © getty 34/35 Gleichzeitig baut Golden State darauf, dass Youngsters wie Moody, Kuminga oder Wiseman den nächsten Schritt machen und verlässliche Rotationsspieler werden (auch in den Playoffs). Das ist ein sehr schmaler Grat. © getty 35/35 Und dennoch: Wenn jemand das schaffen kann, dann Golden State, die Dubs werden nicht ohne Grund als eine der besten Organisationen der NBA angesehen. Solange Curry, Thompson und Green noch an ihrer Prime kratzen, ist mit den Dubs zu rechnen.

Golden State Warriors: Die Schwachstellen

Die Schwächen der Warriors muss man mit der Lupe suchen, könnten aber zum Tragen kommen, wenn die Youngsters nicht wie erhofft einschlagen. Dann bereitet die Tiefe etwas Sorgen - vor allem mit Blick auf die Playoffs -, nachdem wichtige Rollenspieler verloren gingen. Schließlich wird auch der Kern des Teams immer älter und verletzungsanfälliger.

In Draymond Green steckt auch 2022/23 ein DPOY-Kandidat, doch wenn er wieder einen Teil der Saison verpasst, leidet die Defense - verstärkt durch die Abgänge. Ohne ihn ließen die Dubs vergangene Spielzeit 4,5 Punkte pro 100 Possessions mehr zu. Green ist schon 32, genau wie Thompson. Wenn die Veteranen ausfallen oder öfters geschont werden und es mit den Youngsters Anlaufschwierigkeiten gibt, drohen in der Regular Season ein paar Pleiten mehr als zuletzt.

NBA-Preview: Der Kader der Golden State Warriors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Klay Thompson Andrew Wiggins Draymond Green Kevon Looney Jordan Poole Donte DiVincenzo Moses Moody Jonathan Kuminga James Wiseman Quinndary Weatherspoon Ryan Rollins Andre Iguodala JaMychal Green - - - Patrick Baldwin Jr. - -

Golden State Warriors: Der Hoffnungsträger

Um das klarzustellen: Die Warriors brauchen keine 82-Spiele-Saison der Big Three. Wichtiger ist, dass zu den Playoffs alle fit sind. Stattdessen braucht es einen Sprung der neuen Generation und vor allem von James Wiseman. Nach der langen Verletzungspause muss der Center beweisen, dass er jetzt schon einem Titelanwärter helfen (also auch defensiv seinen Mann stehen) und gleichzeitig der Eckpfeiler der Zukunft sein kann. Die ersten Auftritte in der Preseason waren vielversprechend.

Auch von Jonathan Kuminga und Moses Moddy braucht es eine positive Entwicklung. Durch die Abgänge auf der Bank landet automatisch mehr Verantwortung bei den Youngstern, die mehr Rotationsminuten übernehmen sollen und müssen. Ob die beiden Warriors-Ären wirklich zu einer großen Dynastie fusionieren können, hängt auch von diesem Jahr ab.

Golden State Warriors: Fazit

Der Repeat ist das ausgemachte Ziel und gar nicht unrealistisch. Mit demselben Grundgerüst wie im Vorjahr hat Golden State wieder eine top-besetzte Kaderspitze, die nun sogar eingespielt in die neue Saison geht. Trotz der vier Titel ist weder der Chefkoch noch einer seiner Star-Kollegen satt.

In der Regular Season können es sich die Warriors sogar erlauben, ein paar Körner zu sparen. Sind die Stars pünktlich zu den Playoffs bei nahezu 100 Prozent und macht der junge Supporting Cast den erhofften Sprung, dann wird es schwer, den Champion vom Thron zu stoßen. Doch Golden State muss aufpassen, der Westen ist stärker geworden. Läuft einer der genannten Faktoren nicht wie gewünscht, wird die Konkurrenz zur Machtübernahme bereitstehen.