NBA News: Stephen Curry wollte Reunion mit Kevin Durant bei den Golden State Warriors

Kevin Durant wird trotz seiner Trade-Forderung Ende Juni auch in der kommenden Saison für die Brooklyn Nets auflaufen. Als möglicher Interessent wurde auch sein Ex-Team, die Golden State Warriors, genannt. Stephen Curry hätte sich dabei eine Reunion durchaus vorstellen können.

"Ich hätte da nicht nachdenken müssen. Kevin ist ein richtig guter Junge", sagte Curry gegenüber Matt Sullivan (Rolling Stone) zu dem Gedankenspiel, bei dem Durant erneut für die Warriors aufgelaufen wäre. "Er wird missverstanden. Bei ihm sind im Leben Dinge passiert, die es ihm schwer machen, Menschen zu vertrauen. (...) Ich habe mit ihm gespielt und kenne ihn. Ich liebe den Jungen."

Deswegen wäre es für Curry keine Frage gewesen, KD zurückzuholen, wenn es möglich gewesen wäre. "Ich hatte mit ihm in den drei Jahren so viel Spaß (...). Wenn dann jemand sagt, dass er nicht einmal darüber reden möchte, und das soll kein Vorwurf an jemandem aus unserem Team sein, dann weiß er nicht, wie die Dinge laufen."

Die Nets führten die ganzen Sommer Gespräche über einen möglichen Trade des 33-Jährigen, bevor KD im August seine Forderung zurückzog. Berichten zufolge stellte der zweifache Finals-MVP auch ein Ultimatum: Entweder werden Coach Steve Nash und GM Sean Marks gefeuert oder er soll getradet werden. Alle Beteiligten sind nun weiter Teil der Franchise.

Durant spielte zwischen 2016 und 2019 an der Seite von Curry bei den Warriors, dreimal erreichte das Team die Finals und in den ersten beiden Jahren wurde die Championship gewonnen. Im Vorjahr gewannen die Dubs aber erstmals seit 2015 ohne Durant den Titel und Curry glaubt an die Chance, dies zu wiederholen. "Ich habe großes Vertrauen in unser Team, dass wir es erneut schaffen können", stellte Curry fest.