NBA - Saisonvorschau: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Utah Jazz: Neuer Angriff mit der Lakers-Formel

Die Dallas Mavericks waren im Vorjahr eine der großen Überraschungen, doch eine Wiederholung der Conference Finals dürfte ungleich schwerer werden. In Houston und Utah richtet sich der Blick dagegen gen Lottery. SPOX macht den Check.

Die neue NBA-Saison kommt mit schnellen Schritten immer näher. In unserer zehnteiligen Vorschau-Serie schauen wir uns die Situation bei jedem Team ganz genau an. Hier gibt es eine Übersicht mit allen bisher erschienen Previews.

NBA-Saisonvorschau: DALLAS MAVERICKS

Dallas Mavericks: Die Transaktionen

Neuzugänge

Draft: Jaden Hardy (#37)

Jaden Hardy (#37) Trade: Christian Wood (Rockets)

Christian Wood (Rockets) Free Agency: JaVale McGee (Suns), Tyler Dorsey (Olympiakos Piräus)

Abgänge

Trade: Boban Marjanovic, Trey Burke, Marquese Chriss, Sterling Brown (alle Rockets)

Boban Marjanovic, Trey Burke, Marquese Chriss, Sterling Brown (alle Rockets) Free Agency: Jalen Brunson (Knicks)

Dallas Mavericks: Die wichtigsten Statistiken 2021/22

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 52-30 (Platz 4 im Westen) 112,5 (14.) 109,1 (7.) 3,5 (7.)

Dallas Mavericks: Die Strategie in der Offseason

Direkt nach dem Ausscheiden gegen die Golden State Warriors betonten so ziemlich alle Mitglieder der Mavs, dass die Free Agency von Point Guard Jalen Brunson höchste Priorität genießen würde. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Abgang Richtung Knicks vermutlich schon lange beschlossen und verließ nach vier Jahren und starken Playoffs die Mavs, welche das vorzeitige Binden des Guards schlichtweg verschlafen hatten.

Einen echten Ersatz für Brunson gibt es nicht. Spencer Dinwiddie dürfte eine wichtigere Rolle einnehmen, dazu wird wohl noch ein Spielmacher zum Team stoßen (Facundo Campazzo?). Stattdessen holten sich die Mavs mehr Länge in den Kader, obwohl gerade der Small Ball mit Maxi Kleber auf der Fünf in den Playoffs so hervorragend funktionierte.

Via Trade kam mit Christian Wood ein offensiv sehr talentierter Big, der mit Luka Doncic prächtig harmonieren sollte. Wood kann vor allem aber auch selbst für sich kreieren, weswegen er als Sixth Man eingeplant ist. Starten wird dagegen JaVale McGee, der nach sieben Jahren nach Dallas zurückkehrt und ein Upgrade zu Dwight Powell darstellt, der im Vorjahr immer beginnen durfte.

Mit 34 Jahren ist er zwar nicht mehr der Jüngste, in limitierten Minuten kann McGee aber auf beiden Seiten des Feldes hilfreich sein. Die Neuen zeigen vor allem eines, das Team wurde mehr an die Wünsche von Head Coach Jason Kidd angepasst. In seiner Zusammenstellung erinnert vieles an die Lakers von 2020, bei denen Kidd als Assistant Coach unter Frank Vogel arbeitete.

Schröder, Wagner und Co.: Das erwartet die deutschen NBA-Jungs © imago images 1/26 Nach dem Rekord von gleich sieben deutschen Spielern im Vorjahr gehen in dieser Saison immerhin noch sechs deutsche Akteure auf Korbjagd in der NBA. Wir blicken auf die Rollen von Dennis Schröder und Co. bei ihren Teams. © getty 2/26 Die NBA verlassen hat ISAAC BONGA, der bei den Toronto Raptors keine echte Chance erhielt. Der deutsche Nationalspieler schloss sich im Sommer dem FC Bayern an. © getty 3/26 ISAIAH HARTENSTEIN (New York Knicks) - Stats Vorjahr: 8,3 Punkte, 4,9 Rebounds, 2,4 Assists, 1,1 Blocks bei 62,6 Prozent FG und 46,7 Prozent Dreier in 16,7 Minuten (68 Spiele für die Clippers) © getty 4/26 Die Clippers konnten Hartenstein nicht bezahlen, die Knicks statteten ihn mit einem Zweijahresvertrag über 16 Mio. Dollar aus. Der 24-Jährige wird in NY den Backup von Mitchell Robinson geben, der im Sommer ebenfalls bezahlt wurde (4 J./60 Mio.). © getty 5/26 Coach Tom Thibodeau spielt fast ausschließlich mit einem traditionellen Big, das dürfte Hartenstein in die Karten spielen. Der Center war schon im Vorjahr einer der besten Backup-Bigs und beendete nicht selten für die Clippers Spiele. © getty 6/26 Konkurrent Robinson ist bekannt für seine Foulprobleme (so auch Hartenstein), dazu zeigte der Deutsche in der Preseason seine Range und drückte mehrfach von Downtown ab. Womöglich ist Hartenstein neben Randle sogar der bessere Fit in der Starting 5. © getty 7/26 MAXI KLEBER (Dallas Mavericks) - Stats Vorjahr: 7,0 Punkte, 5,9 Rebounds, 1,0 Blocks bei 39,8 Prozent FG und 32,5 Prozent Dreier in 24,6 Minuten (59 Spiele) © getty 8/26 Kleber hat seine Wertigkeit für die Mavericks in den Playoffs unterstrichen, entsprechend erhielt der Würzburger eine Extension. Kleber ist nun bis 2026 gebunden und wird bis dahin noch 42 Millionen Dollar einstreichen. © getty 9/26 Klebers Rolle ist dabei recht klar: Er soll Defense spielen und Dreier treffen. Dabei wird der 30-Jährige von der Bank kommen. Dallas wird Kleber frisch halten wollen, nachdem Kleber in der Vergangenheit einige schwere Verletzungen verkraften musste. © getty 10/26 Aber: Das Frontcourt-Duo aus Wood und Kleber könnte sehr interessant werden. Beide können werfen, während Wood seine Stärken in der Offense und Kleber in der Defense hat. Wir werden ein Auge darauf werfen. © getty 11/26 DENNIS SCHRÖDER (Los Angeles Lakers) - Stats Vorjahr: 13,5 Punkte, 3,3 Rebounds, 4,6 Assists bei 43,1 Prozent FG und 34,4 Prozent Dreier in 28,7 Minuten (64 Spiele für Celtics und Rockets) © getty 12/26 Schröder ist zurück in L.A. Für das Minimum von 2,64 Millionen Dollar kehrt der DBB-Kapitän zu den Lakers zurück und dürfte dort erneut eine wichtige Rolle übernehmen. © getty 13/26 Wie die genau aussieht? Das ist schwer zu sagen. Schröders Konkurrenten heißen Russell Westbrook, Patrick Beverley und Kendrick Nunn, sie alle haben andere Stärken und Schwächen. Ein Westbrook-Trade steht weiterhin im Raum. © getty 14/26 Vermutlich wird der 29-Jährige erst einmal von der Bank kommen, Westbrook und Beverley gelten als Favoriten auf die Starter-Spots. Aber: All diese Dinge können sich jederzeit ändern, Schröder könnte auch jede Menge Crunchtime-Minuten bekommen. © getty 15/26 DANIEL THEIS (Indiana Pacers) - Stats Vorjahr: 8,2 Punkten, 4,9 Rebounds, 0,7 Blocks bei 51,9 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 20,8 Minuten (47 Spiele für Rockets und Celtics) © getty 16/26 In erster Linie ist Theis ein Trade-Kandidat, weil der 30-Jährige für den Rebuild der Pacers eigentlich nicht von Nutzen ist. Der Nationalspieler war Teil des Trades, der Malcolm Brogdon nach Boston brachte. © getty 17/26 Theis’ Vertrag ist aber noch bis 2024 garantiert, diese Saison kassiert er 8,7 Millionen Dollar. Das ist jede Menge Holz für einen Backup-Center, auch weil auf dieser Position in der NBA ein Überangebot vorherrscht. © getty 18/26 Mit Myles Turner, Jalen Smith und Youngster Isaiah Jackson hat Indiana auch zahlreiche Alternativen. So droht Theis das Schicksal, dass er unter Ex-Mavs-Coach Rick Carlisle kaum Minuten sehen wird. In der Preseason hat Theis noch nicht gespielt. © getty 19/26 FRANZ WAGNER (Orlando Magic) - Stats Vorjahr: 15,2 Punkte, 4,5 Rebounds, 2,9 Assists bei 46,8 Prozent FG und 35,4 Prozent Dreier in 30,7 Minuten (79 Spiele) © getty 20/26 Nach einer starken ersten Saison, in der Wagner ins All-Rookie-Team aufgenommen wurde, wird vom Berliner der nächste Schritt erwartet. Schon jetzt gilt der 21-Jährige nach Top-Pick Paolo Banchero als wichtigster Spieler für die Zukunft im Team der Magic. © getty 21/26 Läuft alles glatt, werden die beiden auf lange Jahre das Wing-Tandem bilden. Wagner ist hierbei ein wenig das Mädchen für alles. Er kann das Spiel gestalten, selbst abschließen und sich hervorragend abseits des Balles bewegen. © getty 22/26 Den nächsten Schritt der Wagner-Evolution sahen wir bereits bei der EuroBasket, als der Forward vermehrt auf den Stepback-Dreier zurückgriff. Das ist langfristig ein wichtiges Tool für Wagner, um auch als echter Scorer in der NBA wahrgenommen zu werden. © getty 23/26 MORITZ WAGNER (Orlando Magic) - Stats Vorjahr: 9,0 Punkte, 3,7 Rebounds, 1,4 Assists bei 49,7 Prozent FG und 32,8 Prozent Dreier in 15,2 Minuten (63 Spiele) © getty 24/26 Verpasste die EuroBasket verletzt, zum Start der Preseason war der ältere Wagner-Bruder wieder im Einsatz. Sein Vertrag über 1,9 Millionen Dollar läuft nach dieser Saison aus, es gilt sich zu beweisen. © getty 25/26 Die Konkurrenz ist groß auf den großen Positionen. Wendell Carter Jr. ist gesetzt, dazu beginnt Banchero auf der Vier. Dazu tummeln sich mit Mo Bamba und dem möglichen Rückkehrer Jonathan Isaac weitere talentierte Bigs im Kader. © getty 26/26 Dennoch: Wagners offensives Skillset sollte ihm einen Platz in der Rotation bringen. Die Magic hatten im Vorjahr offensiv einige Probleme, Wagners Energie von der Bank half da einige Male. Daran dürfte sich auch in der kommenden Saison nicht viel ändern.

Dallas Mavericks: Die Schwachstellen

Die offensichtliche Schwäche ist die Lücke, welche Brunson hinterlassen hat. Das Scoring ist hier gar nicht mal das Problem, dieses sollte durch Wood und Hardaway Jr. aufgefangen werden. Aber: Der 26-Jährige blühte als sekundärer Spielmacher an der Seite von Doncic auf und half mit, dass Dallas über 48 Minuten gutes bis überragendes Point-Guard-Play hatte. Doncic wird wieder mehr Last schultern müssen, insbesondere im Hinblick auf die Postseason. Bis dahin kann beim Kader aber noch vieles passieren.

Auffällig ist auch, dass dieser Kader zwar nun breiter aufgestellt ist, aber mehr schwache Defensivspieler featured. Das fängt bei Rückkehrer Hardaway Jr. an und muss insbesondere bei Wood (spielt auch für einen neuen Vertrag) angemerkt werden. Mit 27 Jahren spielt der Big Man erstmals wichtige Minuten bei einem Team mit Ambitionen. Wie wird er darauf reagieren, vor allem wenn die Leine kürzer wird? Im Vorjahr war der Zusammenhalt die große Stärke der Mavs, nun müssen wieder einige "bunte" Charaktere integriert werden.

NBA-Preview: Der Kader der Dallas Mavericks

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Luka Doncic Tim Hardaway Jr. Reggie Bullock Dorian Finney-Smith JaVale McGee Spencer Dinwiddie Jaden Hardy Josh Green Maxi Kleber Christian Wood Frank Ntilikina Theo Pinson - Davis Bertans Dwight Powell Tyler Dorsey* - - - -

*Two-Way-Contract

Dallas Mavericks: Der Hoffnungsträger

Wie die Zeit doch verfliegt. Luka Doncic steht bereits vor seinem fünften NBA-Jahr und ist laut Wettanbietern zum dritten Mal in Folge der Preseason-Favorit auf den MVP-Award. In den vergangenen beiden Jahren war er davon weit entfernt, vor allem weil er jeweils übergewichtig und außer Form in die Saison startete.

In dieser Preseason sieht der Slowene deutlich fitter aus und das ist auch nötig. Dallas braucht Doncic in MVP-Form, um im Westen nicht früh in Probleme zu geraten. Wenn Doncic aber eines im Vorjahr unterstrich, dann den Umstand, dass er in den Playoffs ein absoluter Killer bleibt und ganze Franchises in die Krise schießen kann (Utah, Phoenix). Nun ist es an ihm, das annähernd auch über 82 Spiele zu liefern.

Dallas Mavericks: Fazit

Die Toleranz für Fehler ist in Dallas gering. Teams wie Denver und die Clippers drängen von hinten, die direkte Playoff-Teilnahme darf nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden. Vereinfacht gesagt könnte eine Doncic-Verletzung über 10-15 Spiele in Sachen Seeding enorm schmerzen, weil der Kader eben kaum Alternativen beim Playmaking bietet.

Auf der anderen Seite hat Dallas nun auch einen Big Man, der zumindest für sich selbst kreieren und eine veritable zweite Waffe neben Doncic sein kann. In den vergangenen Playoffs hatte Kidd nur noch 7 Spieler (Starter plus Dinwiddie und Kleber), denen er vertraute, inzwischen hat er gerade auf den großen Positionen mehr Optionen. So gibt es auch das Szenario, dass dieses Team besser als im Vorjahr ist, wenn die Neuen sich nahtlos in das so erfolgreiche Defensivkonzept integrieren. Bei aller Doncic-Brillanz war dies der Hauptgrund für den Einzug in die Conference Finals.