NBA News: Dallas Mavericks liebäugeln mit Facundo Campazzo

Die Dallas Mavericks denken wohl über die Verpflichtung eines weiteren Guards nach. Facundo Campazzo soll auf dem Radar der Texaner sein.

Wie Marc Stein (Substack) meldet, haben die Mavs sich zwar noch nicht entschieden, liebäugeln aber mit der Verpflichtung des argentinischen Point Guards, der im Moment noch ohne neuen Arbeitgeber ist. Schon vor einem guten Monat hatte Stein berichtet, dass Dallas für den letzten Rosterspot noch einen Spielgestalter suchen würde.

Der 31-jährige Campazzo verbrachte die vergangenen beiden Jahre bei den Denver Nuggets und legte für diese 5,6 Punkte und 3,5 Assists in 20 Minuten im Schnitt auf. Allerdings traf der Guard dabei auch nur 37,2 Prozent aus dem Feld.

Die Nuggets verlängerten in der Folge den Vertrag mit Campazzo nicht. Es wurde darüber spekuliert, dass die argentinische Zaubermaus nach Europa zurückkehren würde, Campazzo betonte im August jedoch, dass er weiterhin in der NBA spielen wolle. Diese Möglichkeit könnten ihm nun die Mavs geben. Campazzo ist ein guter Freund von Luka Doncic, der Slowene kennt den Argentinier aus dessen Zeit bei Real Madrid.

Ein weiterer Ballhandler würde dem Mavs-Roster gut zu Gesicht stehen, in dieser Hinsicht sind nur Doncic, Spencer Dinwiddie und mit Abstrichen Tim Hardaway Jr. etabliert. In Dallas sieht man laut Stein auch in Frank Ntilikina und Josh Green potenzielle Ballhandler, beide konnten in der Preseason aber bisher nur bedingt überzeugen.