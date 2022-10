NBA: Brooklyn Nets desaströs - Golden State Warriors verlieren - packendes Duell zwischen Giannis und Trae Young

Trotz komplett verschlafenem ersten Viertel (22:37) hatten die Bulls in einer turbulenten Schlussphase noch die Chance auf den Sieg bzw. die Verlängerung. Doch DeMar DeRozan bekam gegen Joel Embiid kein Foul zugesprochen und setzte den Wurf daneben, der Rebound landete bei den Bulls, auch der Dreier von Alex Caruso zum 112:112 fand sein Ziel nicht. Die Sixers entschieden das Spiel in Person von Tobias Harris (13) an der Linie. "Es war nicht schön. Das war das erste, was ich den Jungs gesagt habe. Aber wir nehmen den Sieg. Wir haben gut angefangen, dann aber Rhythmus und Tempo verloren", sagte Sixers-Coach Doc Rivers.

Die Sixers erwischten den deutlich besseren Start, die Bulls zeigten, warum sie bisher die zweitschlechteste Defense im ersten Viertel stellen. Aus einem 21:9-Auftakt wurde eine 15-Punkte-Führung für Phily nach zwölf Minuten, bis zur Pause hatte Chicago diese dank Zach LaVine (20, 8/19 FG), DeRozan (24) und Nikola Vucevic (23 und 19) halbiert und arbeitete danach weiter daran, sodass es völlig offen in die Schlussphase ging. In dieser brachte Vucevic die Bulls per Jumper in Front und tauschte in der Folge Freiwürfe mit James Harden aus. Embiid ließ eine Minute vor Schluss gleich zwei Freebies liegen, LaVine konnte dies nicht ausnutzen. Besser machte es auf der Gegenseite Embiid aus der Distanz, ehe es zu besagter Sequenz kam.