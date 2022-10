NBA: Dame Time in Los Angeles! Portland Trail Blazers vermasseln Lakers den ersten Saisonsieg

Dame Time in Tinseltown! Damian Lillard vermasselte den Los Angeles Lakers beim 106:104-Sieg der Portland Trail Blazers in letzter Minute den ersten Saisonerfolg. Da reichte auch die sonst gute Defensive von L.A. nicht aus.

Los Angeles Lakers (0-3) - Portland Trail Blazers (3-0) 104:106 (BOXSCORE)

Es waren wilde Schlusssekunden in der Heimat der Stars und Sternchen: eine erfolgreiche Challenge der Blazers, ein Step-Back von Lillard zur Führung, der Ausgleich durch LeBron James und der Korbleger zum Sieg durch Jerami Grant. Am Ende setzten sich die Gäste denkbar knapp in einer für sie von Turnovern geprägten Partie gegen defensiv starke und von der Dreierlinie unterirdische Lakers durch.

Tonangebend war dabei gleich von Beginn an der Superstar aus Portland. Lillard schenkte Purple and Gold 41 Punkte ein, dazu holte er fünf Rebounds und verteilte zwei Assists. Sechs Ballverluste musste Dame aufgrund der guten L.A.-Defense aber ebenfalls auf seine Kappe nehmen. Anführer dieser war Anthony Davis, der neben seinen 22 Zählern und zehn Boards ganze sechs Blocks und zwei Steals sammelte. James kratzte mit 31 Punkten, acht Abprallern und acht Vorlagen an einem Triple Double.

Bei den Trail Blazers half punktetechnisch vor allem Grant (16) aus, Jusuf Nurkic (6) brachte sich vor allem durch seine Arbeit an den Brettern (13 Rebounds) und vier Assists ein. Bei Los Angeles bekam das Star-Duo unverhofft Hilfe von Lonnie Walker (15 Punkte). Russell Westbrook (10, 6, 6) zeigte sich leicht verbessert.

Änderungen in den Starting Fives der beiden Teams gab es keine - bedeutet, dass Coach Darvin Ham es nach zwei erfolglosen Partien erneut von Beginn an mit dem viel kritisierten Westbrook versuchte. Und der bedankte sich auch gleich im ersten Angriff, seine Vorlage für Walker läutete einen 10:2-Start der Lakers ein.

Lakers überzeugen defensiv - Dame Time rettet die Blazers

Dem setzte Grant nach einer Auszeit der Blazers allerdings von Downtown ein Ende, die beiden Teams wechselten sich in einem von Fehlern geprägten ersten Viertel - allein Portland hatte nach sieben Minuten schon sechs Turnover auf dem Konto - mit kurzen Runs ab. Dafür verantwortlich, dass die Gäste trotz der Ballverluste dranblieben und sogar in Führung gingen? Dame! Der sorgte nämlich für 11 der ersten 16 Punkte seines Teams, 24:32 lautete der Stand zur ersten Pause.

Die Lakers versuchten im nächsten Abschnitt zunächst, sich aus der Distanz heranzuschießen - zwei Backsteine und ein LeBron-Airball vom Logo repräsentieren ganz gut, wie erfolgsversprechend diese Taktik war (1/16 Dreier in der ersten Halbzeit). Besser funktionierte es da schon in Korbnähe (30:16 Zonenpunkte in Halbzeit eins), sodass L.A. trotz der miserablen Dreierquote und Lillards 21 Zählern nur mit -7 (48:55) in die Kabine ging.

Gut drei Minuten dauerte es nach dem Wechsel, da war der Dreierfluch zumindest für einen Wurf gebrochen - direkt nach Patrick Beverleys Ausgleich von Downtown fand Davis aus der Ecke dann aber zielsicher die Seite des Bretts. Wie schon in Halbzeit eins hieß die Lösung für Los Angeles also "Defensive und Zonenpunkte", angeführt von seinen Superstars Davis (20 Punkte, 5 Blocks, 2 Steals nach dem dritten Viertel) und James (20, 1, 2) drehte das Heimteam den Spielstand auf 83:78. Das größte Problem der Blazers blieben die Turnover.

Das Star-Duo machte dort weiter, wo es aufgehört hatte: defensiv machte AD die Zone dicht, offensiv suchte LeBron in aller Ruhe die Lücken in den Reihen der Gegenspieler. Und Dame? Der knallte nach Startschwierigkeiten weiter Step-Back-Dreier in die Reuse, hielt sein Team im Spiel - und 20 Sekunden vor dem Ende war dann alles angerichtet: der Point Guard hatte beim Stand von -1 den Ball in seiner Hand.

Und wie so oft enttäuschte der Superstar der Blazers in der Dame Time nicht, sein Dreier brachte Portland die Zweipunkteführung. Im Gegenzug durfte James dann aus dem Timeout vollkommen frei zum Korb durchlaufen und ausgleichen - bei der letzten Chance der Blazers war es einmal mehr Grant, der Lillard zur Seite sprang und einen schwierigen Korbleger mit Hand im Gesicht verwandelte. Portland weiterhin ungeschlagen!