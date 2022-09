NBA News: Dennis Schröder verpasst Trainingsstart der Los Angeles Lakers wegen fehlendem Visum

Dennis Schröder steht den Los Angeles Lakers zum Start des Training Camps noch nicht zur Verfügung, das erklärte General Manager Rob Pelinka am Media Day am Montag. Lakers-Star Anthony Davis kündigte derweil an, als "Underdog" die Liga aufmischen zu wollen.

Den Grund für das vorläufige Fehlen Schröders erklärte Lakers-GM Pelinka so: "Wir arbeiten da noch am Visum und hoffen, er ist bis Ende der Woche hier." Bereits in der nächsten Woche steht für die Lakers das erste Preseason-Spiel auf dem Programm (4. Oktober).

Schröder hatte erst Mitte September nach einer starken EuroBasket zum zweiten Mal in seiner Karriere bei den Lakers unterschrieben. In L.A. erhielt der 29-Jährige einen Einjahresvertrag zum Veteranen-Minimum (2,6 Millionen Dollar). "Er war ein hartnäckiger Aufbauspieler, der sich um den ganzen Platz gekümmert hat. Wir haben uns sehr damit beschäftigt, wo er in seiner Karriere steht und er war ein großartiger Anführer", sagte Pelinka.

Der Deutsche lief bereits in der Saison 2020/21 für die Lakers auf, er kennt damit die Stars des Teams LeBron James und Anthony Davis bereits. Letzterer kündigte am Media Day an, die enttäuschende Vorsaison vergessen machen zu wollen. "Wir haben in dieser Saison etwas zu beweisen. Wir sind die Underdogs", sagte er gegenüber ESPN.

"Die ganze Welt schaut darauf, was wir machen. Aber sie reden nicht über uns, das ist in Ordnung. Wir fliegen gerne unter dem Radar", so Davis weiter. Dass eine Franchise wie die Lakers unter dem öffentlichen Radar fliegt, trifft allerdings eher nicht zu, der Big Man dürfte sich wohl eher auf die öffentliche Wahrnehmung, L.A. sei kein Titelanwärter, bezogen haben.

Davis will die kommende Saison so wie seine Premierensaison in Hollywood in 2019/20, als die Lakers am Ende den Titel holten, angehen: "Ich will aggressiver sein. Vergangene Saison habe ich zu viel nachgedacht. Viele Leute wissen nicht, wie viel besser ich sein kann."

NBA: Die wichtigsten Termine der Saison 2021/22