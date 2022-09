NBA News: Dennis Schröder kehrt zu den Los Angeles Lakers zurück

Dennis Schröder kehrt zu den Los Angeles Lakers zurück. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wird für ein Jahr beim Team von LeBron James unterschreiben. Das gab die Franchise in einem Statement bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Dennis Schröder wieder bei den Lakers begrüßen dürfen", wird GM Rob Pelinka zitiert. "Dennis und unser Coach Darvin Ham haben nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern auch die gleiche Mentalität aus Toughness und dem unbedingten Willen zu gewinnen."

Schröder und Ham kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Atlanta Hawks, damals arbeitete Ham als Assistant Coach unter dem jetzigen Bucks-Coach Mike Budenholzer. Der Deutsche unterschreibt nun einen Vertrag über ein Jahr und rund 2,64 Millionen Dollar.

Auch zu Schröders Rolle äußerte sich Pelinka im Statement: "Dennis bringt uns mehr Tiefe und On-Ball-Defense auf den Guard-Positionen. Er hat sich als Scorer und Playmaker bewiesen. Wir freuen uns auf ihn, wenn er nach seinem erfolgreichen Turnier mit der Nationalmannschaft zu uns stößt.

Schröder spielte bereits in der Saison 2020/21 für die Lakers, damals verbuchte der 29-Jährige in 61 Spielen durchschnittlich 15,4 Punkte und 5,8 Assists bei Quoten von 44 Prozent aus dem Feld und 33 Prozent von der Dreierlinie.

Am Rande des Halbfinals gegen Spanien äußerte sich Schröder zwar nicht, aber via Instagram teilte der Guard eine Nachricht zu seiner Unterschrift: "Letztes Jahr hat sich nicht richtig angefühlt. Ich habe mich missverstanden gefühlt und niemand kannte die wahre Geschichte. Ich komme zum größten Klub zurück, um es richtig zu machen. Ich hoffe, die Laker Nation wird mich jeden Tag unterstützen. Ich werde alles geben, was ich habe. Es ist eine Ehre für die Lakers zu spielen. Ich kann es gar nicht erwarten, loszulegen."

Auch LeBron James äußerte sich via Social Media zur Verpflichtung von Schröder und zeigte sich begeistert: "Yessir. Ich bin so froh, dass du wieder bei uns bist" schrieb James über ein Bild der beiden auf Instagram.

In der Vorsaison spielte Schröder für die Boston Celtics und wurde Mitte der Saison für Daniel Theis nach Houston getradet. Für die Texaner machte der Braunschweiger aber nur 15 Partien, danach trennten sich die Wege wieder.

