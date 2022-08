NBA News: Los Angeles Lakers holen Patrick Beverley per Trade - zwei Spieler müssen gehen

Die Los Angeles Lakers stehen offenbar kurz vor einem Trade, der Patrick Beverley von den Utah Jazz nach Hollywood bringt. Dafür trennen sich die Lakers von Talen Horton-Tucker und Stanley Johnson.

Das berichten ESPN und The Athletic übereinstimmend. Der Deal soll wohl noch am Donnerstag finalisiert werden. Picks sind demnach keine involviert.

Der 34 Jahre alte Beverley spielte bereits von 2017 bis 2021 in L.A., damals allerdings für die Clippers. Anschließend ging es nach Minnesota, wo der Point Guard mit seiner Leidenschaft und seiner Defense den Timberwolves in die Playoffs verhalf.

Im Schnitt legte er für Minnesota 9,2 Punkte, 4,6 Assists sowie 4,1 Rebounds auf bei einer Feldwurfquote von 40,6 Prozent und einer Dreierquote von 34,3 Prozent, was beides unter seinem Karriereschnitt lag. Im Zuge des Rudy-Gobert-Trades musste er vor wenigen Wochen nach Salt Lake Ccity weiterziehen, in den Zukunftsplanungen der Jazz spielte er aber keine Rolle.

Nun soll er offenbar die vergangene Saison schwächelnde Defense der Lakers verstärken und LeBron James sowie Anthony Davis bei der Jagd nach den Playoffs helfen. Nach Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) war Beverley "begeistert", als er von dem bevorstehenden Deal erfuhr.

Zudem sichern sich die Lakers den auslaufenden Vertrag des Veteranen (13 Millionen Dollar), wodurch L.A. im Sommer 2023 noch mehr finanzielle Flexibilität verfügt. Horton-Tucker (noch zwei Jahre und 21,3 Mio.) hatte erst im vergangenen Jahr eine langfristige Vertragsverlängerung in L.A. unterschrieben und galt in der Vergangenheit als unantastbar in Trade-Gesprächen - beispielsweise weigerte sich Los Angeles, ihn in einem Paket für Kyle Lowry abzugeben.

Vergangene Saison blieb der erhoffte nächste Schritt allerdings aus, THT legte in 60 Spielen im Schnitt 10 Punkte und 3,2 Rebounds bei mageren Quoten von 41,6 Prozent aus dem Feld und 26,9 Prozent von Downtown auf. Mit seinen erst 21 Jahren bringt er aber weiterhin Entwicklungspotenzial mit. Johnson spielte sich erst auf einem Zehntagesvertrag mit seiner Defense in die Lakers-Rotation, offensiv trug der 26-Jährige aber wenig bei (6,7 Punkte und 3,2 Rebounds).

NBA: Der Beverley-Trade zu den Lakers in der Übersicht