NBA - Der Trade um Patrick Beverley zu den Los Angeles Lakers in der Kurz-Analyse: Schlechte Nachrichten für Dennis Schröder?

Es ist nicht der von vielen Lakers-Fans erhoffte Blockbuster, stattdessen hat sich Los Angeles Patrick Beverley geangelt. Was bedeutet dieser Trade für die Zukunft von Russell Westbrook? Stellt Beverley eine Verstärkung für L.A. dar? Und ist womöglich Dennis Schröder der Verlierer dieses Deals?

Wie zu erwarten war, haben die Lakers nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung von LeBron James in der vergangenen Woche nochmal an ihrem Kader gefeilt. Auf einen echten Blockbuster muss der King zwar weiter warten, doch interessant ist der Deal für Patrick Beverley allemal. Der Point Guard kommt per Trade aus Utah, dafür wandern Talen Horton-Tucker und Stanley Johnson zu den Jazz. Doch sind die Lakers dadurch wirklich besser geworden?

NBA: Der Trade von Patrick Beverley zu den Los Angeles Lakers im Überblick

Lakers erhalten Jazz erhalten Patrick Beverley Talen Horton-Tucker Stanley Johnson

Das bedeutet der Beverley-Trade für die Los Angeles Lakers

Nur zu gern würden wir Mäuschen spielen, wenn sich die neuen Teamkameraden Beverley und Russell Westbrook das erste Mal in der Trainingshalle der Lakers begegnen. Ein Handschlag und nette Worte sind dabei kaum vorstellbar, vielleicht höchstens ein gezwungenes Nicken. Oder einfach nur ein peinliches Schweigen.

Die Rivalität zwischen den beiden Guards ist gut dokumentiert und feiert nun fast schon zehnjähriges Jubiläum. 2013 verletzte Beverley den damaligen Thunder-Guard Westbrook in den Playoffs nach einer unnötigen Aktion am Knie. Die Animositäten setzten sich über die Jahre fort, erst vor wenigen Monaten haben die beiden wieder ein paar verbale Nettigkeiten ausgetauscht (Beverley: "Er ist Müll!"). Dieses Duo in einem Team klingt eigentlich nach einer tickenden Zeitbombe.

Natürlich muss es nicht bei dieser Konstellation bleiben. Ein Trade von Westbrook vor dem Saisonstart ist immer noch möglich. Die Lakers haben für Beverley keine zukünftigen Picks abgegeben, stattdessen könnte General Manager Rob Pelinka die eigenen Erstrundenpicks 2027 und 2029 weiterhin dafür verwenden, um rivalisierenden Teams einen Westbrook-Trade schmackhaft zu machen.

Die Hoffnungen auf Kyrie Irving scheinen allerdings zu schwinden, für Buddy Hield und Myles Turner von den Pacers müsste L.A. wohl zwingend beide Picks auf den Tisch legen, was Pelinka bislang immer vermeiden wollte. Immerhin könnte der zusätzliche Kaderplatz, den die Lakers im Beverley-Trade geschaffen haben (nun zwei offene Kaderplätze), für zukünftige Deals interessant werden.

Gleichzeitig ist es gut möglich, dass die Lakers Westbrook aufgrund dessen abgestürzten Trade-Werts eben nicht mehr loswerden. Trotz der Rivalität zwischen den beiden Guards ist der Beverley-Trade auch in diesem Szenario rein sportlich ein Upgrade. Horton-Tucker und Johnson sind keine großen Verluste, Letzterer hat sich vergangene Saison zwar mit guter Defense ins Team gespielt, bringt ansonsten aber nicht viel und war letztlich nur ein Salary-Filler, um den Trade möglich zu machen.

Lakers-Check: Ein Schlüsselspieler neben LeBron - und mehrere Baustellen © getty 1/33 Der Champion von 2020 will nach einer enttäuschenden Saison zurück in die Playoffs. Dabei helfen soll der Trade für Patrick Beverley. Können die Lakers zurück zu alter Stärke finden und ist der Kader in diesem Jahr wirklich besser? SPOX macht den Check. © getty 2/33 GUARDS - RUSSELL WESTBROOK | Alter: 33 | Stats 21/22: 18,5 Punkte, 7,4 Rebounds, 7,1 Assists bei 44,4 Prozent FG und 29,8 Prozent Dreier (78 Spiele) | Gehalt 22/23: 47,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 3/33 Vieles hängt an dieser Personalie. Finden die Lakers einen Trade und wenn nicht: Nimmt Westbrook eine kleinere Rolle unter dem neuen Coach Darvin Ham an? Vielleicht sogar von der Bank? Es warten schwierige Monate auf den früheren MVP. © getty 4/33 AUSTIN REAVES | Alter: 24 | Stats 21/22: 7,3 Punkte, 3,2 Rebounds, 1,8 Assists bei 45,9 Prozent FG und 31,7 Prozent Dreier (61 Spiele) | Gehalt 22/23: 1,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 5/33 Machte als Rookie seine Sache ordentlich und zeigte zumindest in Ansätzen Two-Way-Potenzial. Nach jetzigem Stand könnte "Hillbilly Kobe" sogar starten, wie er es im Vorjahr 19-mal tat. © getty 6/33 PATRICK BEVERLEY | Alter: 34 | Stats 21/22: 9,2 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,6 Assists bei 40,6 Prozent FG und 34,3 Prozent Dreier (58 Spiele für die Wolves) | Gehalt 22/23: 13 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © imago images 7/33 Einst galt Horton-Tucker als unantastbar, nun hat man ihn für Beverley eingetauscht. Der Veteran dürfte mit Defense, Einsatz und Shooting (Karriere: 37,8 % 3FG) gut an die Seite der Stars passen. Ein kleines Upgrade ist er, aber kein Unterschiedsspieler. © getty 8/33 KENDRICK NUNN | Alter: 26 | Stats 21/22: verletzungsbedingt kein Spiel absolviert | Gehalt 22/23: 5,3 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 9/33 Nunn ist wieder fit und dürfte die Rolle des Sixth Man übernehmen. Zu Heat-Zeiten ein guter Scorer und williger Verteidiger. Es bleibt die Frage, ob er nach seiner schweren Knieverletzung an sein altes Niveau anknüpfen kann. © getty 10/33 LONNIE WALKER IV | Alter: 23 | Stats 21/22: 12,1 Punkte, 2,6 Rebounds, 2,2 Assists bei 40,7 Prozent FG und 31,4 Prozent Dreier (70 Spiele für die Spurs) | Gehalt 22/23: 6,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 11/33 Der nächste Monk? Walker hat Potenzial, konnte dies aber aus verschiedenen Gründen in den vier Jahren in San Antonio selten abrufen. Konstanz war das große Problem, dazu wackelt der Wurf und ein guter Verteidiger ist auch er nicht. © getty 12/33 MAX CHRISTIE | Alter: 19 | Stats 21/22: 9,3 Punkte, 3,5 Rebounds, 1,5 Assists bei 38,2 Prozent FG und 31,7 Prozent Dreier (35 für Michigan State/NCAA) | Gehalt 22/23: 1,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 13/33 War der 35. Pick im Draft und ist sehr athletisch. In Sachen Wurf bringt er ordentliche Ansätze mit, dennoch fiel dieser für die Spartans nicht. Sollte er in Zukunft besser treffen, könnten womöglich auch Rotationsminuten auf dem Flügel winken. © getty 14/33 WINGS - LEBRON JAMES | Alter: 37 | Stats 21/22: 30,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 6,2 Assists bei 52,4 Prozent FG und 35,9 Prozent Dreier (56 Spiele) | Gehalt 22/23: 44,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 15/33 Der King verpasste die Scoring-Krone knapp, in diesem Jahr könnte der Punkterekord von Kareem fallen. Aber: So gut LeBron scorte, so wenig war er defensiv engagiert. 26 verpasste Spiele sollten sich nicht wiederholen, wenn L.A. was reißen möchte. © getty 16/33 JUAN TOSCANO-ANDERSON | Alter: 29 | Stats 21/22: 4,1 Punkte, 2,4 Rebounds, 1,7 Assists bei 48,9 Prozent FG und 32,2 Prozent Dreier (73 Spiele für Warriors) | Gehalt 22/23: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 17/33 In den mageren Warriors-Jahren spielte sich JTA in die Rotation, 2021/22 schrumpfte dann seine Rolle. Der Forward ist smart, ein guter Verteidiger und sehr athletisch, aber vor allem der Wurf bleibt ein Problem. Ansonsten ein guter Cutter. © getty 18/33 TROY BROWN JR. | Alter: 23 | Stats 21/22: 4,3 Punkte, 3,1 Rebounds, 1,0 Assists bei 41,9 Prozent FG und 35,3 Prozent Dreier (66 Spiele für Bulls) | Gehalt 22/23: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 19/33 Brown war 2018 der 15. Pick der Wizards, bis heute wartet er aber auf seinen Durchbruch. Hat körperlich gute Voraussetzungen, doch im Angriff bleibt der Forward weiterhin sehr roh. Seine Defense können die Lakers aber gut gebrauchen. © getty 20/33 BIGS - ANTHONY DAVIS | Alter: 29 | Stats 21/22: 23,2 Punkte, 9,9 Rebounds, 2,3 Blocks bei 53,2 Prozent FG und 18,6 Prozent Dreier (40 Spiele) | Gehalt 22/23: 38,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025, Spieleroption für das letzte Jahr) © getty 21/33 76 Spiele in zwei Jahren - das ist für die Lakers nicht verkraftbar. Sein MVP-Niveau aus der Bubble konnte AD seither nicht mehr erreichen. Vor allem der Wurf ist verschwunden, was ein Problem ist, wenn Davis weiter als Vierer auflaufen möchte. © getty 22/33 THOMAS BRYANT | Alter: 25 | Stats 21/22: 7,4 Punkte, 4,0 Rebounds, 0,8 Blocks bei 52,0 Prozent FG und 28,6 Prozent Dreier (27 Spiele für Wizards) | Gehalt 22/23: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 23/33 In der Theorie könnte Bryant gut neben Davis funktionieren, da auch er Sprungwürfe netzen kann und allgemein ein guter Offensiv-Center ist. Verteidigen ist seine Sache nicht, dazu sucht er nach einem Kreuzbandriss die Form der Spielzeit 2020/21. © getty 24/33 DAMIAN JONES | Alter: 27 | Stats 21/22: 8,1 Punkte, 4,4 Rebounds, 0,8 Blocks bei 65,8 Prozent FG (56 Spiele für Kings) | Gehalt 22/23: 2,3 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 25/33 Jones könnte die Überraschung werden. Im Schatten der Öffentlichkeit spielte der Center in Sacramento eine richtig gute Saison und dürfte als Backup viele Minuten für die Lakers sehen. Spielt grundsolide, ohne groß aufzufallen. © getty 26/33 WENYEN GABRIEL | Alter: 25 | Stats 21/22: 5,4 Punkte, 3,7 Rebounds bei 50,5 Prozent FG und 26,1 Prozent Dreier (26 Spiele für Nets, Clippers und Lakers) | Gehalt 22/23: 1,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 27/33 Er stach in einer verkorksten Lakers-Saison mit seinem leidenschaftlichen Spielstil heraus, letztlich ist aber auch er limitiert. Es wäre eine Überraschung, wenn Gabriel auch 22/23 in der Rotation auftauchen würde. © getty 28/33 HEAD COACH - DARVIN HAM: Vogel ist Geschichte, nun leitet ein Rookie die Geschicke. Ham war bereits von 2011 bis 2013 Assistant in L.A., zuletzt vier Jahre in Milwaukee. Ist respektiert in der Liga, vor allem weil er gnadenlos ehrlich ist. © getty 29/33 FAZIT: Der Kern ist der Gleiche, nur drumherum wurde vieles verändert. Oldies wie Dwight Howard, Trevor Ariza, Avery Bradley, D.J. Augustin und Carmelo Anthony sind weg und alle noch vertragslos. Das sagt viel über den Lakers-Kader des Vorjahres aus. © getty 30/33 Nur: Es fehlen weiterhin echte Two-Way-Spieler, die LeBron und Davis sinnvoll ergänzen. Es wurden erneut vor allem Spezialisten verpflichtet, die eine Sache gut können, gleichzeitig aber eklatante Schwächen haben. Bei dem Budget allerdings verständlich. © getty 31/33 Und dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die Lakers in dieser Besetzung in die neue Saison gehen. Mit diesem Kader sind auch die Playoffs nicht selbstverständlich, LeBron wird Druck auf die Franchise ausüben. © getty 32/33 Der Schlüssel heißt Russell Westbrook. Kriegen die Lakers ihn los und bekommen dafür brauchbare Rotationsspieler? Ob L.A. dann ein Contender ist, bleibt fraglich. Außerdem weigert man sich bisher die Picks 2027 UND 2029 dafür abzugeben. © getty 33/33 Auszuschließen ist nichts, obwohl ein Trade für Kyrie Irving mittlerweile unwahrscheinlich ist. Er wäre trotz aller Probleme die Optimallösung, auch weil James mit dem eigenwilligen Point Guard umgehen kann. Es bleibt für den Moment Zukunftsmusik.

Lakers schnappen sich Beverley: Schlechte Nachrichten für Dennis Schröder?

Der Abgang von THT ist da schon spannender, aber genauso verkraftbar. Noch vor gut einem Jahr galt er als unantastbar in Trade-Gesprächen mit den Raptors um Kyle Lowry, dann bekam er eine lukrative Vertragsverlängerung und wurde praktisch Alex Caruso vorgezogen. Doch der nächste Entwicklungsschritt blieb aus, auch Horton-Tucker war ein blasses Puzzleteil einer enttäuschenden Saison, sein Wert im Keller.

Beverley dagegen sollte deutlich besser an die Seite von LeBron und Anthony Davis passen. Einerseits bringt er jede Menge Einsatz und Defense, was den Lakers in der Vorsaison im Backcourt abging. Andererseits ist er ein guter Schütze - noch so ein Makel der Lakers-Saison 21/22. Zwar versenkte der 34-Jährige vergangene Spielzeit nur 34,3 Prozent seiner Dreier, doch in den sechs Saisons zuvor waren es zusammengenommen 39,3 Prozent bei knapp über vier Versuchen pro Partie. Gerade aus dem Catch-and-Shoot (38,5 Prozent Dreierquote in 21/22) kann Beverley eine Waffe sein.

Damit bekommt James einen deutlich verlässlicheren Rollenspieler an seine Seite, als es Horton-Tucker zuletzt war - auch wenn Beverleys Alter sicherlich etwas Sorgen macht und man einen weiteren jungen Spieler verloren hat. Dafür hat der Deal einen weiteren positiven Nebeneffekt für die Lakers: Da sie Horton-Tuckers Vertrag abgestoßen haben und Beverleys Deal nach der kommenden Saison ausläuft, haben sie im Sommer 2023 laut Cap-Experte Bobby Marks (ESPN) etwa 34 Millionen Dollar an Cap Space.

Der Verlierer dieses Trades könnte womöglich Dennis Schröder werden, dessen Dienste in L.A. in der aktuellen Kaderzusammenstellung wohl nicht mehr benötigt werden. Zuletzt würde über eine Rückkehr des Deutschen nach Hollywood spekuliert, nun muss er sich aber womöglich anderweitig umschauen. Außer es kommt doch noch zum großen Knall bei den Lakers. Trotz der Verbesserungen durch den Beverley-Trade reicht das definitiv noch nicht, um die Spitze im Westen anzugreifen. Dafür bräuchte es noch weitere Moves.

NBA: Der Kader der Los Angeles Lakers in der Saison 2022/23