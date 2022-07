NBA: Head Coach Monty Williams von den Phoenix Suns vor Vertragsverlängerung

Head Coach Monty Williams von den Phoenix Suns hat sich mit dem Team auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt. Das berichtet ESPN.

Demnach wird der 50-Jährige, dessen ursprünglicher Fünfjahresvertrag noch zwei weitere Saisons gelaufen wäre, für mehrere Jahre unterschreiben. Eine genaue Dauer des neuen Kontrakts ist noch nicht bekannt.

Williams war in der vergangenen Saison zum Coach of the Year gewählt worden, nachdem er die Suns in der Regular Season zu 64 Siegen und damit zur besten Bilanz in der NBA geführt hatte. In den Playoffs scheiterten die Suns in Runde zwei jedoch an den Dallas Mavericks.

In der Saison zuvor waren die Suns in die NBA Finals eingezogen, unterlagen 2021 jedoch knapp den Milwaukee Bucks.

In der kommenden Saison will Phoenix mit einem Team um die Superstars Chris Paul und Devin Booker erneut angreifen. Center Deandre Ayton wurde gehalten, ein Trade für Kevin Durant wurde dadurch allerdings unwahrscheinlich.