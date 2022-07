NBA, Gerücht: LeBron James von den Los Angeles Lakers stellt wohl Antrag auf Markenzeichen für "Shut up and Dribble"

Die Firma Uninterrupted von LeBron James von den Los Angeles Lakers hat offenbar einen Antrag auf Markenzeichen für die Phrase "Shut up and Dribble" gestellt.

Eine entsprechende Anfrage ist laut USA Today beim United States Trademark and Patent Office eingereicht worden. Der Begriff soll demnach wohl für herunterladbare virtuelle Waren verwendet werden. Also für virtuelle Schuhe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Brillen, Taschen, Sporttaschen, Rucksäcke, Sportausrüstung, Kunst, Spielzeug und Schmuck in Computerprogrammen.

Im Antrag sind offenbar auch Beiträge in sozialen Medien, Videospiele und andere Formen der Unterhaltungsindustrie als mögliche Verwendungszwecke angeführt.

Die Phrase "Shut up and Dribble" geht auf einen Kommentar von Laura Ingraham im Jahr 2018 zurück. Nachdem LeBron James gemeinsam mit Kevin Durant ein Video mit Kritik an dem damaligen Präsidenten Donald Trump veröffentlichten, echauffierte sich die Fox-News-Moderatorin über Sportler, die sich über politische und soziale Themen äußerten.

"Ihr bekommt 100 Millionen Dollar um einen Ball zu prellen. LeBron und Kevin, ihr seid großartige Spieler, aber niemand hat euch gewählt. Behaltet eure politischen Kommentare für euch selbst. Shut up and Dribble", griff sie die NBA-Stars an. Die beiden reagierten und konterten die Kritik von Ingraham. James produzierte später sogar eine Doku-Reihe mit gleichnamigem Titel.