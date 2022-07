NBA News: Minnesota Timberwolves verstärken sich mit Austin Rivers

Die Minnesota Timberwolves verstärken ihren Backcourt. Austin Rivers wird sich der Franchise aus dem hohen Norden anschließen.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Der Guard wird nach Angaben seiner Berater einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnen, zu den Konditionen ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt. Vermutlich wird es aber ein Deal für das Minimum sein.

Rivers absolvierte in der Vorsaison 67 Spiele für die Denver Nuggets und folgt damit dem neuen Wolves-Boss Tim Connelly, der zuvor viele Jahre die Geschicke in der Mile High City leitete.

Die Wolves polstern somit ihren Backcourt weiter auf, nachdem sie im Zuge des Trades für Rudy Gobert unter anderem Starter Patrick Beverley ziehen lassen mussten. Neben Rivers und Gobert hatten die Wolves in der Free Agency bereits Kyle Anderson für zwei Jahre und 18 Millionen Dollar unter Vertrag genommen.

Für Rivers ist es nun bereits das siebte NBA-Team, er spielte zuvor bereits für die New Orleans Pelicans, L.A. Clippers, Houston Rockets, Washington Wizards, New York Knicks und die Nuggets. In der Vorsaison legte der Combo Guard in durchschnittlich 22 Minuten 6,0 Punkte und 1,7 Rebounds bei 41,7 Prozent FG und 34,2 Prozent von der Dreierlinie auf.

