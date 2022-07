NBA Gerüchte: Golden State Warriors beschäftigen sich wohl doch mit Kevin Durant

Planen die Golden State Warriors doch eine Rückholaktion von Kevin Durant? Medienberichten zufolge beschäftigt sich der amtierende Champion wirklich mit dem 33-Jährigen.

Wie Brian Windhorst (ESPN) in der Dan Patrick Show erklärte, werde dieses Szenario in der Bay Area gerade "diskutiert" und geprüft. "Die Warriors glauben immer an einen großen Wurf. Sie haben gezeigt, dass es ihnen egal ist, was er kostet. Sie haben im vergangenen Jahr 350 Millionen Dollar ausgegeben und damit bewiesen, dass sie keine Kosten und Mühen scheuen", erklärte Windhorst.

Wie schon 2016, als die Warriors Durant in der Free Agency aus Oklahoma City loseisen konnten, hängt vermutlich wieder vieles an Stephen Curry und ob der Point Guard sich noch einmal auf Durant einlassen möchte. Vor sechs Jahren gab der zweimalige MVP sein Okay, diesmal ist noch nicht klar, ob Curry dies tut.

"Innerhalb der Warriors hat man dieses Szenario diskutiert und Curry wurde bereits gefragt, doch er gab ihnen keine Antwort. Er hat es aber auch nicht komplett ausgeschlossen." Auch Besitzer Joe Lacob wählte zuletzt vorsichtige Worte in der TK Show mit Tim Kawakami (The Athletic), als er auf Durant angesprochen wurde. Demnach werden sich die Warriors alles "anschauen", um das Team besser zu machen, den Namen von Durant nahm er aber nicht in den Mund.

Kevin Durant: Haben die Warriors das beste Paket?

Durant gewann zwischen 2016 und 2019 mit den Warriors zwei Titel, beim dritten Finals-Auftritt gegen die Toronto Raptors riss sich KD die Achillessehne und wechselte im Anschluss nach Brooklyn. Der 33-Jährige absolvierte in der Regular Season 208 Partien für die Dubs, in denen der MVP von 2014 25,8 Punkte, 7,1 Rebounds und 5,4 Assists im Schnitt auflegte.

Ein Durant-Trade wäre für Golden State durchaus möglich. Neben Andrew Wiggins könnten die Dubs die Youngster Jonathan Kuminga, Moses Moody und James Wiseman anbieten und dies mit einem Pick-Paket versüßen. Sollte Wiggins als Gegenwert nach Brooklyn wechseln, müsste aufgrund der Designated Rookie Extension gleichzeitig aber auch Ben Simmons getradet werden.

Ob das reicht? Das wissen wohl nur die Nets, die laut Windhorst sich bereits darauf vorbereiten, mit Durant und auch Kyrie Irving in die neue Saison zu gehen. "Der Markt für Durant ist nicht so lukrativ, wie sie es sich vorgestellt haben", sagte Windhorst bei "Get Up", "Der Markt für Kyrie ist dagegen sehr dünn. Im Prinzip sind nur die Lakers interessiert und ihr Angebot ist nicht besonders gut."

Kevin Durant: Seine Stats bei den Brooklyn Nets