NBA Gerüchte: Deandre Ayton steht wohl kurz vor einem Deal mit den Indiana Pacers

Deandre Ayton steht offenbar kurz vor einem Deal mit den Indiana Pacers. Die Franchise sei "ernsthaft" interessiert an dem jungen Center, dessen Markt aufgrund der Trade-Gespräche um Kevin Durant eingeschlafen ist.

Nach elf Tagen Warten in der Free Agency könnte nun Bewegung in die Sache kommen. Wie sich bereits in der Vorwoche angedeutet hatte, sollen die Pacers "ernsthaftes" Interesse an Ayton haben, wie Duane Rankin (The Arizona Republic) berichtet.

Das deckt sich mit Infos von Brian Windhorst (ESPN). Am Montag vermeldete er sogar, dass ein Deal zwischen den Pacers und Ayton kurz bevorstehe - sei es per Offer Sheet an den Restricted Free Agent, das die Suns innerhalb von zwei Tagen matchen könnten, oder per Sign-and-Trade. Zuletzt wurde spekuliert, dass womöglich Myles Turner in einem Sign-and-Trade für Ayton zu den Suns wechseln könnte.

Durch den Trade von Malcolm Brogdon zu den Boston Celtics haben die Pacers genügend Cap Space, um Ayton ein lukratives Angebot zu machen. Zwar wurde der Brogdon-Deal am Wochenende offiziell verkündet, doch laut Indianapolis Star muss der Point Guard noch den Medizincheck in Boston absolvieren. Erst dann kann Indiana Ayton ein offizielles Angebot unterbreiten.

Der 23-Jährige gilt als einer der besten jungen Center der Liga, dennoch war sein Markt in der Free Agency überschaubar. Nach der Trade-Forderung von Kevin Durant hat sich eine Ayton-Entscheidung noch weiter verzögert, da die Suns ihn womöglich als Trade-Asset für einen KD-Deal verwenden könnten. Doch Brooklyn soll wenig Interesse am Big Man haben.

Der erste Pick des Draft 2018 legte in der vergangenen Saison 17,2 Punkte und 10,2 Rebounds bei einer Feldwurfquote von 63,4 Prozent auf. Im Jahr zuvor war er ein wichtiges Puzzlestück beim Finals-Run der Suns. Ayton hofft auf einen Maximalvertrag (etwa 30 Mio. Dollar), Phoenix ist aber nicht bereit, so viel Geld in den Center zu investieren. Die Pacers und Spurs sind die einzig verbliebenen Teams mit Cap Space.