NBA Gerücht: Matthew Dellavedova wohl vor Comeback in der NBA

Matthew Dellavedova plant offenbar sein NBA-Comeback. Der Free Agent wird laut Dave McMenamin von ESPN während der Summer League in Las Vegas ein Workout für die Sacramento Kings absolvieren.



Der 31-Jährige war vergangene Saison für Melbourne United in Australien aktiv. Dort kam er auf 10,3 Punkte und 4,9 Assists pro Spiel.

In der NBA stand der Australier zuletzt in der Saison 20/21 für die Cleveland Cavaliers auf dem Feld. Dort kam "Delly" aufgrund zahlreicher Verletzungen nur auf 13 Spiele.

Der neue Trainer der Kings, Mike Brown, kennt Dellavedova bereits aus der gemeinsamen Saison 13/14 bei den Cavs. Eine prominentere Rolle erhielt er in der Saison 14/15, als sich der eigentlich Starter auf Point Guard Kyrie Irving verletzte. In der Folgesaison konnte er dann in limitierter Rolle die Meisterschaft feiern.

Dellavedova wurde besonders durch seinen Einsatz und Kampfgeist bekannt. Dabei wurde dem ungedrafteten Aufbauspieler ab und an eine schmutzige Spielweise unterstellt.

Insgesamt kommt Dellavedova auf einen Karriereschnitt von 5,5 Punkten und 3,7 Asissts bei 36,4 Prozent von Downtown in 447 Spielen. James Ham von ESPN berichtet außerdem, dass Quinn Cook und Shabazz Muhammad für die Kings vorspielen werden. Sacramento hat noch drei freie Plätze in seinem Kader.