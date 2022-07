133 Millionen Dollar! Deandre Ayton einigt sich mit Indiana Pacers auf Rekord-Deal

Deandre Ayton, Center der Phoenix Suns, hat sich mit den Indiana Pacers auf einen Vierjahresvertrag mit einem Maximalbetrag von 133 Millionen Dollar geeinigt. Dies bestätigten seine Agenten Bill Duffy und Nima Namakian bei ESPN.

Die Suns haben nun 48 Stunden Zeit, um auf das größte Angebot in der NBA-Geschichte einzugehen und Ayton doch noch zu behalten. Andernfalls müssen sie ihn ohne Gegenwert nach Indiana ziehen lassen.

Das Angebot an Ayton übertrifft den Deal von 107 Millionen Dollar, den Otto Porter Jr. 2017 mit den Brooklyn Nets unterzeichnete. Damals zogen die Washington Wizards am Ende gleich.

Bisher haben die Suns kein Interesse an Verhandlungen über einen Sign-and-Trade-Deal mit den Pacers gezeigt, aber die Erwartungen gehen laut ESPN dahin, dass Phoenix nach den letzten Ereignissen nachziehen wird.

Schon am Montag vermeldete Brian Windhorst, dass ein Deal zwischen den Pacers und Ayton kurz bevorstehe - sei es per Offer Sheet an den Restricted Free Agent, das die Suns innerhalb von zwei Tagen matchen könnten, oder per Sign-and-Trade. Ersteres ist nun geschehen.

Zuletzt wurde auch spekuliert, dass womöglich Myles Turner in einem Sign-and-Trade für Ayton zu den Suns wechseln könnte. Durch den Trade von Malcolm Brogdon zu den Boston Celtics haben die Pacers genügend Cap Space, um Ayton ein lukratives Angebot zu machen. Dies ist nun geschehen.

Der 23-Jährige gilt als einer der besten jungen Center der Liga, dennoch war sein Markt in der Free Agency überschaubar. Nach der Trade-Forderung von Kevin Durant hat sich eine Ayton-Entscheidung noch weiter verzögert, da die Suns ihn womöglich als Trade-Asset für einen KD-Deal verwenden könnten. Doch Brooklyn soll wenig Interesse am Big Man haben.

Der erste Pick des Draft 2018 legte in der vergangenen Saison 17,2 Punkte und 10,2 Rebounds bei einer Feldwurfquote von 63,4 Prozent auf. Im Jahr zuvor war er ein wichtiges Puzzlestück beim Finals-Run der Suns. Ayton hofft auf einen Maximalvertrag (etwa 30 Mio. Dollar), Phoenix ist aber nicht bereit, so viel Geld in den Center zu investieren. Die Pacers und Spurs sind die einzig verbliebenen Teams mit Cap Space.