NBA-Star Miles Bridges wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Miles Bridges von den Charlotte Hornets wurde am Mittwoch wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Dies geht aus einem Bericht von TMZ Sports hervor.

Der 24-Jährige habe sich demnach selbst gestellt und wurde von der Polizei in Los Angeles verhaftet, mittlerweile aber für eine Kaution in Höhe von 130.000 Dollar wieder freigelassen.

Vorangegangen war der Verhaftung eine Auseinandersetzung am Dienstag, bei der Bridges beschuldigt wird, physische Gewalt ausgeübt zu haben. Die beteiligte Frau rief die Polizei, als diese jedoch eintraf, war der Forward bereits verschwunden, bis er sich am nächsten Tag selbst stellte. Dem Bericht zufolge musste die Frau medizinisch behandelt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen öffentlichen Kommentar von Bridges oder seinem Umfeld zu den Vorwürfen.

Bridges gehört in der am 1. Juli beginnenden Free Agency eigentlich zu den am meisten umworbenen Spielern und sollte einen üppigen neuen Vertrag erwarten. Die Hornets hatten bereits angekündigt, dass sie ihren Restricted Free Agent halten wollen, auch wenn sie ihn Berichten zufolge nicht unbedingt als Max Player ansehen.

Wie sich diese Nachricht darauf auswirken wird, ist derzeit unklar.