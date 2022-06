NBA Gerüchte: Dallas Mavericks erneut hinter Free Agent Goran Dragic her?

Die Dallas Mavericks werden im Sommer erneut ein Auge auf Goran Dragic werfen, der slowenische Point Guard geht als Unrestricted Free Agent in die Offseason. Auch an anderer Stelle soll der Mavs-Kader nachgebessert werden.

Das berichtet Marc Stein (Substack). Nach dem Trade für Christian Wood soll demnach ein weiterer Flügelspieler für die Tiefe in der Free Agency verpflichtet werden. Zudem werde Dallas erneut die Möglichkeit einer Dragic-Verpflichtung prüfen.

Dallas war schon im letzten Sommer am Kumpel von Franchise-Star Luka Doncic interessiert, doch der 36-Jährige wechselte in einem Sign-and-Trade für Kyle Lowry von Miami nach Toronto. Bei den Raptors spielte er in der abgelaufenen Saison keine Rolle, zur Trade Deadline wurde er nach San Antonio abgegeben, die den Point Guard umgehend entließen.

Dann aber gingen die Mavs erneut leer aus, Dragic unterschrieb bis zum Saisonende in Brooklyn. Bei den Nets legte er 7,3 Punkte und 4,8 Assists in der Regular Season sowie 10,5 Punkte und 1,5 Assists in den Playoffs auf. Nun geht er als Unrestricted Free Agent in die Offseason.

Über seine 14-jährige NBA-Laufbahn kommt der ehemalige All-Star im Schnitt auf 13,7 Zähler sowie 4,8 Assists bei 46,0 Prozent aus dem Feld und 36,2 Prozent von Downtown. Die Mavs wollen ihn offenbar als weiteren Ballhandler von der Bank nach Texas locken, allerdings müsste er sich wohl mit dem Veteranen-Minimum (circa 2,9 Millionen Dollar) zufriedengeben. Die Taxpayer-Mid-Level-Exception (6,4 Mio.Dollar) soll angeblich für einen 3-and-D-Flügel verwendet werden.

Priorität bei den Mavs hat im Sommer aber die Vertragsverlängerung mit Jalen Brunson. Zuletzt hatte sich Teambesitzer Mark Cuban zuversichtlich geäußert, eine Einigung mit dem unter anderem von den Knicks umworbenen Guard zu erzielen.