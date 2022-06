NBA Finals: Zu viel Podcasting? Warriors-Star Draymond Green reagiert auf Kritik

Draymond Green spielt für die Golden State Warriors nicht nur in den NBA Finals, sondern betreibt nebenbei auch noch einen eigenen Podcast. Der Warriors-Star glaubt nicht, dass er dort zu viele Geheimnisse verrät.

"Ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen dem, was ich in meinem Podcast und hier auf den PKs sage", erklärte Green, als er gefragt wurde, ob er denn nicht zu viel in seinen Podcasts über die eigene Taktik verraten würde. Der Reporter hakte nach und merkte an, dass Green im Podcast darüber gesprochen habe, wie die Warriors Derrick White, Marcus Smart und Al Horford in Spiel 2 anders als noch in Spiel 1 verteidigt hätten.

"Da geht es nur um das Verteidigen von Würfen", entgegnete Green. "Wenn das für dich Taktik ist, verrennst du dich da", so der Warriors-Star weiter. "Ich bedanke mich aber für die kostenlose Promo für meinen Podcast. Er heißt The Draymond Green Show. Das nächste Mal benennst du diesen auch bitte so."

Auch Warriors-Coach Steve Kerr wurde nach der Partie zu dieser Thematik befragt, der 55-Jährige sah ebenfalls kein Problem mit Greens Nebenjob. "Ich habe es nicht gehört, aber es stört mich auch nicht", sagte Kerr. "Wir haben das Jahr 2022, es ist eine andere Welt. Die Spieler sind Teil der Medien und das ist nun schon eine ganze Weile so."

Bei der 100:116-Niederlage in Spiel 3 machte Green jedoch keine gute Figur. Der Forward kam nur auf 2 Punkte, 4 Rebounds sowie 3 Assists in 35 Minuten und foulte in der Schlussphase zudem noch aus. "Ich habe Scheiße gespielt", lautete das nüchterne Fazit des 32-Jährigen.

Aber auch an der Vorstellung des eigenen Teams ließ Green kein gutes Haar. "Wir waren soft und das ist für mich ein enttäuschender Umstand." Die Warriors liegen in der Serie nun mit 1-2 zurück, Spiel 4 in Boston ist bereits in der Nacht auf Samstag um 3 Uhr deutscher Zeit.

NBA Finals - Celtics vs. Warriors: Die Serie im Überblick (2-1)