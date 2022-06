NBA Finals, Golden State Warriors: Verletztes Trio vor Comeback gegen Boston Celtics?

Die Golden State Warriors dürfen sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf Comebacks der verletzten Gary Payton II, Otto Porter Jr. und Andre Iguodala machen. Bei wem es bereits für Spiel 1 der NBA Finals reicht, ist allerdings noch offen.

Warriors-Coach Steve Kerr erklärte am Mittwoch, alle drei werden vor dem Auftaktmatch der Finals in der Nacht auf Freitag (ab 3 Uhr live auf DAZN) offiziell als "fraglich" gelistet. Allerdings haben alle drei am Mittwoch am kompletten Training der Dubs teilgenommen - zum ersten Mal seit ihren jeweiligen Verletzungen.

Payton II (6,1 Punkte und 3,0 Rebounds in den Playoffs) musste seit Spiel 2 der Conference Semifinals pausieren, nach einem harten Foul von Dillon Brooks hatte er sich den linken Ellenbogen gebrochen. Wegen seiner Defense könnte er in der Serie gegen Boston ein wichtiger Rollenspieler werden.

"Es gibt ein paar Sachen, die ich erst noch abhaken muss", sagte der 29-Jährige am Dienstag. "Ich gehe es von Tag zu Tag an und hoffe auf das Beste. Ich beginne wieder, mich normal zu fühlen. Aber ich bin immer noch nicht wieder ich."

Porter Jr. (5,5 Punkte und 4,1 Rebounds) hat die letzten zweieinhalb Spiele der Conference Finals gegen Dallas verpasst aufgrund Problemen am linken Fuß. Er zeigte sich aber zuversichtlich, was einen Einsatz in den Finals angeht. Er fühle sich gut und seine Teilnahme am Training sei ein gutes Zeichen.

Weniger optimistisch äußerte sich derweil Andre Iguodala, der nach einer verletzungsgeplagten Saison als ultimatives Ziel angab, "die Saison auf zwei Beinen laufend zu beenden. Dann ist es eine erfolgreiche Saison." Der 38-Jährige hat fast die komplette Postseason abgesehen von drei Einsätzen in der ersten Runde verpasst, auch fehlte er in 31 der letzten 37 Spielen der regulären Saison. Ihm machen vor allem Nackenprobleme zu schaffen.

NBA Finals: Warriors vs. Celtics - Die Termine im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 5* 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 6* 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN

*falls nötig