NBA Finals - Celtics-Star Jaylen Brown meckert wegen Warriors-Big Draymond Green: "Das war illegal"

Die Boston Celtics sind in Spiel 2 der NBA Finals gegen Golden State untergegangen. Warriors-Star Draymond Green machte den Gästen mit seiner Physis und Intensität zu schaffen - und bewegte sich damit am Rande der Legalität, wie Jaylen Brown monierte.

Der Celtics-Star geriet gegen Ende des zweiten Viertels mit Green aneinander, als dieser Brown bei dessen Dreierversuch foulte. "Er hatte seine Beine auf meinem Kopf. Ich habe versucht, aufzustehen. [...] Ich weiß nicht, was ich hätte tun sollen. Er hatte seine Füße auf meinem Kopf und hat dann versucht, mir die Hose auszuziehen", beschrieb Brown nach der 88:107-Pleite die entsprechende Szene.

Beim Aufstehen lieferten sich die beiden ein Wortgefecht, Brown musste von Teamkollege Jayson Tatum zurückgehalten werden, bevor mehrere Spieler und die Referees dazwischen gingen. Die Refs entschieden sich schließlich, nur das normale Foul zu pfeifen. Green hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Technical Foul auf dem Konto und wäre mit dem zweiten des Feldes verwiesen worden.

"Das war ein illegales Play. Sie hätten es auch pfeifen können, aber sie haben auf Technicals auf beiden Seiten verzichtet", monierte Brown. "Aber so ist Draymond Green eben. Er macht alles, um zu gewinnen. Er zieht dich, er hält dich und erhöht die Intensität. Ich war davon nicht überrascht. Er hat mit mehr Physis gespielt und versucht uns zu stoppen. Jetzt müssen auch wir unsere Physis erhöhen."

Brown gab zu, dass Greens körperbetonte Taktik zu einem gewissen Grad funktioniert habe. "Ich hatte das Gefühl, dass sie mit ziemlich viel durchgekommen sind. Aber ich freue mich auf die Herausforderung im nächsten Spiel", sagte Brown, der oftmals direkt von Green verteidigt wurde und die Partie mit 17 Punkten bei 5/17 aus dem Feld beendete.

Lob für Warriors-Star Green: "Er hat bei uns ein Feuer entfacht"

Warriors-Backup Gary Payton II lobte seinen Teamkollegen für dessen Intensität, die er von Beginn von Spiel 2 aufs Parkett brachte. "Wir standen mit unserem Rücken zur Wand. Wir wussten, dass wir nicht mit einem 0-2-Rückstand nach Boston reisen durften. Er hat bei uns ein Feuer entfacht", sagte Payton II. "Das macht er schon die gesamte Saison über und jeder folgt ihm."

"Das ist mein Job. Ich muss damit in der Serie weitermachen", sagte wiederum Green selbst angesprochen auf eine Szene wenige Sekunden nach Tip-Off, als er einen Jump-Ball mit Al Horford erzwang. "Es wird nicht einfacher, es wird nur noch schwieriger. Man muss also einen Zahn zulegen."

Horford dagegen spielte die Physis von Green und den Warriors herunter. "Das hatte keinen Einfluss", so der Celtics-Big. "Er macht einfach, was er halt so macht. Wir machen uns um ihn keine Sorgen. Wir fokussieren uns auf uns. Wir haben es heute einfach nicht zu Ende gebracht. Wir werden zuhause in Spiel 3 besser sein." Die nächste Partie steigt in der Nacht auf Donnerstag in Boston (ab 3 Uhr live auf DAZN).

NBA Finals - Warriors vs. Celtics: Die Serie im Überblick (1-1)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics - 6* 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig