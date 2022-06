NBA Voting zu den Finals zwischen Golden State Warriors und Boston Celtics: Wer wird Champion?

In spätestens sieben Spielen kennen wir die Antwort auf die Frage aller Fragen: Wer holt sich die NBA Championship der Saison 2021/22? Vorab wollen wir schon mal Eure Tipps wissen.

Warriors vs. Celtics - es deutet viel auf eine epische Serie hin! Die Celtics wollen den 18. Titel ihrer Franchise-Geschichte einheimsen, die einstige Warriors-Dynastie will nach drei Titel in den vergangenen sieben Jahren wieder zuschlagen.

Kann Bostons elitäre Defense die Splash Brothers Stephen Curry und Klay Thompson an die Kette legen? Oder schaffen es die Dubs, Jayson Tatum kaltzustellen? Das Duell dieser beiden Teams verspricht extrem spannende Finals.

Was ist Euer Tipp? Wer gewinnt die NBA Finals und in wie vielen Spielen? Stimmt jetzt ab! Für App-User geht es hier zum Voting.