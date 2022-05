NBA Playoffs - Stars der Miami Heat kritisieren Draymond Green: "Das ist verrückt, Bro!"

Die Stars der Miami Heat haben Warriors-Forward Draymond Green kritisiert, nachdem dieser vor Spiel 6 bereits die Boston Celtics als Finalgegner auserkoren hatte.

"Draymond hat den Kodex verletzt", sagte Heat-Urgestein Udonis Haslem nach dem 111:103-Sieg bei Yahoo Sports. "So eine Scheiße sagst du nicht. Das ist respektlos. Er sollte es besser wissen."

Auf Drängen von Shaquille O'Neal hatte Green bei NBA on TNT gesagt, dass er erwarte, die Celtics in den Finals zu spielen. "Ich sage euch, was ich denke. Ich denke, wir werden gegen die Boston Celtics spielen. Sie werden es sein", sagte der 32-Jährige.

"Er lässt sich von Shaq dazu drängen, so eine Scheiße zu sagen, die ihn nichts angeht. Ich habe nicht viel geschlafen, nachdem er das gesagt hat. Das war beschissen", führte Haslem aus.

Laut Yahoo Sports fühlten sich einige Heat-Spieler von Greens Kommentar angegriffen. "Ich habe keine Ahnung, was für Spielchen das sind", sagte P.J. Tucker nach Spiel 6: "Ein Spieler, der sich für ein Team entscheidet, bevor das andere ausgeschieden ist? Das ist verrückt, Bro!"

In der Nacht auf Montag (2.30 Uhr) treffen die beiden Teams in Miami zum entscheidenden Spiel 7 aufeinander. Der Sieger reist in der Nacht auf Freitag (3 Uhr) nach San Francisco, um dort die Finals gegen die Golden State Warriors zu eröffnen.

Celtics vs. Heat: Die Serie im Überblick