NBA News: Trae Young kritisiert Schiedsrichter nach Niederlage in Spiel 2 gegen Miami Heat

Hawks-Star Trae Young hat die Schiedsrichter nach der 105:115 Niederlage der Seinen in Spiel 2 gegen die Miami Heat kritisiert.

"Wenn die Refs weiter so viel laufen lassen, wird es schwer für uns, irgendwas zu erreichen", sagte Young im Anschluss der Partie, in der 25 Zähler (10/20 FG, 2/10 Dreier, 7 Assists) erzielte, dabei aber nur vier Freiwürfe zugesprochen bekam.

Als Team ging Atlanta insgesamt nur 14 Mal an die Linie (11 Treffer), was deutlich unter ihrem Schnitt aus der regulären Saison (22,3) liegt. Die Heat hingegen bekam 29 Freiwürfe zugesprochen, von denen sie 25 versenkten. Bei den reinen Fouls war die Anzahl auf beiden Seiten aber ziemlich ausgeglichen (26 Atlanta, 24 Miami), in Spiel 1 standen die Hawks zudem deutlich öfter am Charity Stripe (27 zu 18).

"Es ist hart", führte Young aus, richtete den Fokus aber schon wieder auf Spiel 3, das in der Nacht auf Samstag um 1 Uhr in Georgia stattfindet. "Natürlich haben wir das Gefühl, dass wir unsere Chance nicht genutzt haben, aber man darf dem nicht zu lange nachtrauern. In ein paar Tagen steht das nächste Spiel an."

Trae Young erneut mit Problemen

Trotz deutlich verbesserter Quote im Gegensatz zu Spiel 1, als er nur 8 Punkte bei 1/12 aus dem Feld aufgelegte, bereitet die physische Heat-Defensive Young erneut große Probleme. Satte 10 Mal warf der Point Guard den Ball weg, in Spiel 1 stand er bereits bei 6 Turnovern.

"Du kannst dir keine 19 Turnover in einem Playoff-Spiel erlauben und erwarten, dass du dann gewinnst", konstatierte auch Hawks-Coach Nate McMillan im Anschluss der Partie.

Nach zwei Spielen steht es aus Hawks-Sicht 0:2 in der Serie.

Heat vs. Hawks: Die Serie im Überblick (2-0)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. April 19 Uhr Miami Heat Atlanta Hawks 115:91 2 20. April 1.30 Uhr Miami Heat Atlanta Hawks 115:105 3 23. April 1 Uhr Atlanta Hawks Miami Heat - 4 25. April 1 Uhr Atlanta Hawks Miami Heat - 5* 27. April TBD Miami Heat Atlanta Hawks - 6* 29. April TBD Atlanta Hawks Miami Heat - 7* 1. Mai TBD Miami Heat Atlanta Hawks -

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

*falls nötig