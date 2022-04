NBA News, Dallas Mavericks: Wadenzerrung bei Luka Doncic diagnostiziert - Ausfall fraglich

Ein MRT am Montag hat offenbar die Zerrung in der linken Wade bei Luka Doncic bestätigt. Ob der Superstar der Dallas Mavericks zum Playoff-Auftakt am kommenden Wochenende fit sein wird, ist aber wohl noch offen.

Das geht aus einem Bericht von Tim MacMahon (ESPN) hervor. Demnach gebe es bei den Mavs noch keinen Zeitplan, wann Doncic wieder ins Training einsteige. Allerdings erklärte eine anonyme Quelle auch, dass ein Einsatz des 23-Jährigen in Spiel 1 der Erstrunden-Serie gegen die Utah Jazz am Samstag (16. April, 19 Uhr) nicht ausgeschlossen sei.

Doncic hatte sich im Regular-Season-Finale gegen die San Antonio Spurs kurz vor Schluss des dritten Viertels verletzt, als er zu einem Zwischensprint ansetzen wollte. Der dreimalige All-Star begann mit einem schmerzverzerrtem Gesicht zu humpeln und griff sich sofort an die linke Wade. Er konnte nicht mehr weiterspielen.

Im Anschluss an den 130:120-Sieg der Mavs gegen den Texas-Rivalen sprach Doncic nicht mit den Medien. Dafür zeigte sich Jalen Brunson optimistisch, dass der Slowene in Ordnung sein wird. "Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass er spielen kann", so Brunson. "Es ist unglücklich, aber einen Wettkämpfer wie ihn kannst du nicht lange raushalten"

Die Mavericks hatten am Montag frei. Für Dienstag ist eine Trainingseinheit geplant, anschließend soll Head Coach Jason Kidd den Medien zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass Kidd ein Update zu Doncic gibt.

© getty Luka Doncic hat sich im Finale der regulären Saison an der linken Wade verletzt.

In der abgelaufenen regulären Saison legte er im Schnitt 28,4 Punkte, 9,1 Rebounds und 8,7 Assists auf bei Wurfquoten von 45,7 Prozent aus dem Feld und 35,3 Prozent von Downtown. So führte er Dallas zu 52 Siegen bei nur 30 Niederlagen, die beste Bilanz der Texaner seit 2010/11 (57-25). Die Mavs gehen als Viertplatzierter in die Playoffs und treffen in der ersten Runde auf die Utah Jazz.