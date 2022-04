NBA, Dallas Mavericks News: Luka Doncic “bewegt sich in die richtige Richtung”

Die Dallas Mavericks mussten auch in Spiel 2 der Serie gegen die Utah Jazz ohne Luka Doncic auskommen, schafften jedoch den Ausgleich. Ob der Slowene in Spiel 3 nun eingreifen wird, bleibt weiter ungewiss.

Doncic verletzte sich am letzten Tag der Regular Season an der Wade und konnte seither nur einige Shooting-Drills absolvieren. Vor Spiel 2 auf Doncics Fortschritt angesprochen, hielt sich Mavs-Coach Jason Kidd eher vage mit seiner Antwort. "Es bewegt sich definitiv in die richtige Richtung", sagte Kidd, ohne einen Zeitplan zu nennen.

"Wie ich von Anfang an gesagt habe, es geht ihm mental gut. Er ist glücklich, er macht seine Witze", sagte Kidd. "Manchmal ist man eher schlecht drauf, wenn man sich verletzt. Vor allem, wenn man älter ist. Aber er ist jung. Er tut alles, was er kann, und hoffentlich kann er bald spielen. Aber wenn nicht, dann müssen wir ohne ihn auskommen. "

Die Mavs hatten inklusive der Niederlage in Spiel 1 gegen Utah eine 8-10-Bilanz in dieser Saison ohne Doncic, in Spiel 2 reichte es jedoch für den neunten Sieg. Beim 110:104-Sieg überragten vor allem Doncic-Vertreter Jalen Brunson mit 41 Punkten sowie Maxi Kleber, der acht seiner elf Versuche von der Dreierlinie versenkte.

"Ich weiß, dass er unbedingt spielen will", sagte Brunson im Anschluss über Doncic. "Aber er muss sich seine Zeit lassen. Er tut alles, was in seiner Macht steht, um für sein Team da zu sein. Wir versuchen einfach, Zeit für ihn zu kaufen."

Die Serie wechselt nun nach Salt Lake City. Doncic hat bis Freitag Zeit, um 3 Uhr morgens deutscher Zeit wird dann Spiel 3 stattfinden.

NBA Playoffs: Mavs vs. Jazz - Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 19 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 93:99 2 19. April 2.30 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 110:104 3 22. April 3 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks - 4 23. April 22.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks - 5 26. April TBD Dallas Mavericks Utah Jazz - 6* 29. April TBD Utah Jazz Dallas Mavericks - 7* 1. Mai TBD Dallas Mavericks Utah Jazz -

*falls nötig