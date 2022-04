NBA: Kein Comeback! Ben Simmons wird in Spiel 4 nicht für Brooklyn Nets auflaufen

Rolle rückwärts bei Ben Simmons. Der Australier wird entgegen anderer Berichte der vergangenen Tage in Spiel gegen die Boston Celtics nicht sein Debüt für die Brooklyn Nets geben.

Im Laufe des Sonntags sickerte durch, dass Simmons nun noch in Spiel 4 mit von der Partie sein werde, später stand es auch schwarz auf weiß im offiziellen Injury Report der NBA. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) wachte der Australier am Sonntag wieder mit Rückenschmerzen auf, nachdem er am Rande von Spiel 3 ein Workout absolviert hatte.

Die vergangenen zehn Tage hatte Simmons bei seiner Arbeit für ein Comeback keine Schmerzen verspürt, sodass Optimismus in der Franchise vorherrschte, dass Simmons tatsächlich in der Nacht auf Dienstag (ab 1 Uhr) zum Einsatz kommen könne. Stattdessen sollen die Verantwortlichen der Nets überrascht und enttäuscht gewesen sein.

Nets-Coach Steve Nash hatte sich nach Spiel 3 gegen die Celtics noch vorsichtig optimistisch gezeigt: "Ich glaube, dass es möglich ist, aber ich bin mir nicht sicher. Es ist nicht normal, dass man nach neun Monaten einfach so zurückkommt. (...) Es geht nicht nur um Workouts, sondern um den Gesamtkontext. Wie fühlt er sich? Wie passt er sich an? Das müssen wir alles berücksichtigen."

Die Entscheidung, dass Simmons nun doch nicht spielen werde, sorgte derweil für heftige Reaktionen in den sozialen Medien, allen voran durch Pacers-Legende und TV-Experte Reggie Miller. "Komm schon. Es hieß, du willst in Spiel 4 dabei sein. Der Junge ist einfach kein Wettkämpfer", so das harsche Urteil von Miller.

"Die Chancen für die Nets sind zwar gering, aber mit KD und Kyrie brauchst du nur einen Sieg und dann schaust du, wie es läuft", schrieb der Hall of Famer weiter. Die Nets hatten die ersten drei Spiele gegen Boston verloren, nun droht in der Nacht auf Dienstag ein Sweep. Es wäre das erste Mal in der Karriere von Kevin Durant, das ein Team des zweifachen Finals-MVP ohne einen einzigen Sieg in einer Serie aus den Playoffs ausscheidet.

Celtics vs. Nets: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. April 21.30 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets 115:114 2 21. April 1 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets 114:107 3 24. April 1.30 Uhr Brooklyn Nets Boston Celtics 103:109 4 26. April 1 Uhr Brooklyn Nets Boston Celtics - 5* 28. April TBD Boston Celtics Brooklyn Nets - 6* 30. April TBD Brooklyn Nets Boston Celtics - 7* 1. Mai TBD Boston Celtics Brooklyn Nets -

*falls nötig