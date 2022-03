NBA News: Shaq und Stephen Curry gewinnen als Produzenten einen Oscar

Nach Kobe Bryant haben nun auch Shaquille O'Neal und Stephen Curry einen Oscar gewonnen. Bei den Academy Awards wurde "The Queen of Basketball" in der Kategorie Bester Dokumentar-Kurzfilm ausgezeichnet, O'Neal und Curry zählten dabei zu den Produzenten.

In dem 22-minütigen Film wird die Geschichte von Lusia Harris abgebildet, die vor erst vor zwei Monaten im Alter von 66 Jahren verstarb und als eine Pionierin im Frauen-Basketball gilt. 1977 wurde Harris als erste Frau im NBA-Draft gezogen, die damaligen New Orleans Jazz wählten Harris in der siebten Runde mit dem 137. Pick.

Harris lehnte es jedoch ab, bei den Jazz vorzuspielen. Wie sich später herausstellte, war die damals 22-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger.

Harris war es auch, die bei Olympia 1976 die ersten Punkte in einem Olympischen Basketball-Turnier der Frauen erzielte. Team USA gewann damals Silber und musste nur der Sowjetunion den Vortritt lassen.

"Wenn noch jemand Zweifel daran hat, ob es Interesse an Geschichten zu weiblichen Athleten gibt und ob ihre Stories wichtig oder unterhaltend sind, dann soll dieser Oscar die Antwort darauf sein", sagte Regisseur Ben Proudfoot nach der Verleihung. O'Neal und Curry waren bei der Gala nicht zugegen. Hier könnt Ihr die komplette Doku anschauen.