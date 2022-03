NBA News, Brooklyn Nets: Saisonaus für Joe Harris bestätigt

Joe Harris muss sich nun doch ein zweites Mal an seinem linken Knöchel operieren lassen und wird damit für die komplette restliche Saison ausfallen. Das bestätigte Nets-GM Sean Marks am Donnerstag.

Bereits Ende November musste Harris für eine Knöchel-OP unters Messer, ursprünglich gingen die Nets von einer Ausfallzeit von vier bis acht Wochen aus. Allerdings verlief der Heilungsprozess nicht wie gewünscht, sodass der 30-Jährige bisher nicht ohne Probleme auf den Court zurückkehren konnte.

"Obwohl Joe in den vergangenen Monaten fleißig in der Reha gearbeitet hat und alle Optionen für eine Rückkehr in Erwägung gezogen hat, haben wir beschlossen, dass er eine weitere Arthroskopie in den kommenden Wochen benötigt", erklärte Marks vor der 107:113-Pleite der Nets gegen die Miami Heat.

Zwar geht Marks davon aus, dass Harris anschließend komplett gesund werden kann, doch durch den Eingriff wird er die restliche Saison und die Playoffs verpassen. Damit fehlt den Nets ein wichtiger Rollenspieler, Harris ist einer der besten Scharfschützen im Team. In der aktuellen Saison kam er in 14 Einsätzen vor der Verletzung auf 11,3 Punkte und 4 Rebounds im Schnitt bei 46,6 Prozent Dreierquote (6,3 Versuche pro Partie).

Immerhin feierte gegen Miami Kevin Durant sein Comeback nach langer Verletzungspause, der Superstar der Nets legte direkt 31 Punkte in 35 Minuten auf. Auf das Debüt von Ben Simmons im Nets-Trikot müssen die Fans aber weiterhin warten. Aktuell fehlt der Neuzugang aufgrund von Rückenproblemen.

"Er hat in der laufenden Woche individuell trainiert, hoffentlich kann er gegen Ende nächster Woche wieder am Teamtraining teilnehmen", sagte Marks. "Dann können wir ihn in Form bringen. Es gibt keinen genauen Zeitplan, wir werden von Tag zu Tag schauen, wie er reagiert. Hoffentlich kommt er eher früher als später zurück, wir müssen dieses Team gemeinsam auf den Court bringen."