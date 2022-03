NBA News: Boston Celtics ziehen Kevin Garnetts Trikot unter die Hallendecke - Tränen bei der Celtics-Legende

In einer emotionalen Zeremonie haben die Boston Celtics ihrem ehemaligen Big Man Kevin Garnett die größte Ehre im US-Sport erwiesen. In der Nacht auf Montag wurde Garnetts Trikot mit der Nummer 5 unter das Hallendach des TD Gardens gezogen, sie wird von den Celtics künftig nicht mehr vergeben.

Kevin Garnett hatte keine zehn Sekunden das Mikrofon in der Hand, da holte er bereits die ersten "F***"-Bomben raus. Es war der Auftakt einer emotionalen, aber auch authentischen Zeremonie zu Ehren des Hall of Famers, der in seiner 21-jährigen NBA-Karriere unter anderem 15-mal zum All-Star gewählt wurde, als MVP ausgezeichnet wurde und 2008 mit Boston die Championship gewann.

Für seine Verdienste im Trikot der Celtics von 2007 bis 2013 erhielt der 45-Jährige die größte Ehre im US-Sport, seine Nummer 5 hängt nun für immer unter dem Hallendach in Boston. Als er am Ende der Zeremonie nach der 92:95-Pleite der Celtics gegen die Mavs den entsprechenden Banner hisste, liefen bei Garnett Tränen über die Wange.

Zuvor hatte unter anderem Ex-Teamkollege Paul Pierce seine Bewunderung für "The Big Ticket" zum Ausdruck gebracht: "Wir wissen alle, was er geliefert hat. Seine Intensität. Seine Leidenschaft. Seine Hingabe. Man kann ihn mit so vielen Wörtern beschreiben. Ich spreche nicht nur für mich, sondern auch für die Fans, wenn ich einfach nur Danke sagen."

Pierce, einer von zahlreichen Teamkollegen aus der 2008er Meistermannschaft, die persönliche zum Jersey Retirement von Garnett anwesend waren, betonte dessen Bedeutung für das Championship-Team: "Du hast Boston neuen Stolz gebracht. Du hast den Celtics-Stolz zurückgebracht. Wir lieben dich."

Kevin Garnett: Gruppenumarmung mit Allen und Pierce

Garnett selbst erwiderte die netten Worte. "Ich liebe dich, Boston", schrie er den Fans entgegen, nachdem er dem aktuellen Celtics-Team viel Glück gewünscht und sich bei ehemaligen Wegbegleitern und den Fans bedankt hatte.

Für einen besonderen Moment sorgte zudem die Wiedervereinigung mit Ray Allen. Garnett hatte ihm dessen Abgang zum Rivalen Miami Heat 2012 übelgenommen. Nun betonte Garnett aber, es sei toll, Allen bei der Zeremonie wiederzusehen. Er sei der nächste, der ihn Boston geehrt werden wird, stellte Garnett nach einer innigen Gruppenumarmung zwischen Allen, Pierce und KG klar. "Ich habe mein Team geliebt. Das war ein magischer Run. Wir hätten noch viele Ringe mehr holen können, wenn wir gesund geblieben wären", sagte Garnett.