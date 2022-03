NBA: Keine Chance in Minnesota! Dallas Mavericks gehen gegen Timberwolves unter

Die Dallas Mavericks sind mit 95:116 gegen starke Minnesota Timberwolves untergegangen, Luka Doncic bekam kaum Unterstützung. Minnesota wurde von Karl-Anthony Towns angeführt.

Minnesota Timberwolves (43-32) - Dallas Mavericks (45-29) 116:95 (BOXSCORE)

Nach einem langsamen Start machte Doncic mit 24 Punkten (5/11 Dreier), 10 Rebounds und 8 Assists bei 8 Turnover noch ein ordentliches Spiel, hatte jedoch mit -22 das zweitschlechteste Plus/Minus der Partie. Sein Highlight des Spiels war ein Pass durch die Beine eines Gegenspielers.

Die wenigen freien Würfe die seine Mitspieler bekamen fanden nicht ihr Ziel, mit Reggie Bullock (2, 0/6 3P), Dorian Finney-Smith (7, 1/8), Jalen Brunson (11, 1/6), Spencer Dinwiddie (11, 1/5) und Maxi Kleber (9, 1/6) waren alle Shooter der Mavs außer Doncic komplett kalt. Dallas nahm 43 Würfe von Downtown, traf aber nur 10 für eine Quote von 23,3 Prozent.

Minnesota zeigte gute Teamdefense und verteilte auch offensiv die Last auf viele Schultern. Towns erzielte 13 seiner 20 Punkte (7/10 FG) im ersten Viertel, sein frühes viertes Foul nach der Pause kam aufgrund des Spielverlaufs nicht mehr zur Geltung. Minnesota traf 51,2 Prozent aus dem Feld und kam allein in der ersten Halbzeit 21 Mal an die Freiwurflinie.

Zur Pause führten die Wolves bereits mit 61:50, dann spielte Dallas auch noch sein schlechtestes Viertel (17:28), wodurch die Partie gelaufen war. Jordan McLaughlin (16, 3/5 3P) und Taurean Prince (14) führten eine starke zweite Einheit der Wolves an, Prince fiel zudem immer wieder auf mit erfolgreicher Defense gegen Doncic.

Playoff-Atmosphäre in Minnesota

Patrick Beverley (10) ließ sich die Chance nicht nehmen, nach dem Sieg noch für ein bisschen Trash Talk auf Twitter zu gehen. Auf einen Post der seine eigene Aussage zitierte, dass Doncic sein härtester Gegenspieler jemals sei, antwortete Beverley: "Nicht dieses Jahr, Ich habe zurückgeschlagen."

Das Spiel hatte im lauten Target Center durchaus Playoff-Atmosphäre solange der Spielstand einigermaßen knapp war, im zweiten Abschnitt bekamen gleich drei Wolves leichte Kontakte im Gesicht durch die Mavs ab. Dort gingen zudem Naz Reid und Malik Beasley mit Knöchelverletzungen zu Boden und anschließend in die Kabine, nur Reid kehrte ins Spiel zurück.

Anthony Edwards (12, 0/4 Dreier) und D'Angelo Russell (15, 1/6, 8 Assists) mussten beide ohne Wurfglück auskommen, Wolves-Coach Chris Finch setzte alle seine 14 verfügbaren Spieler für mindestens 3 Minuten ein. Davis Bertans fehlte bei den Mavericks.

Mit dem Sieg verkürzen die Mavericks den Rückstand auf die Denver Nuggets erneut auf ein halbes Spiel, Dallas ist zweieinhalb Spiele von den Wolves und damit dem siebten Platz der Western Conference entfernt.

Towns startet heiß gegen Dallas

In den ersten zehn Minuten des Spiels tauschten beide Teams Körbe ohne größere Läufe einer Seite, dann wurde das erste Viertel zum Freiwurfschießen für die Wolves. Minnesota versenkte 7 seiner 8 Freebies und ging mit 26:22 in den nächsten Abschnitt.

Dort hielten die Wolves-Reservisten angeführt von Prince ihre Offense am Laufen, bis die Starter zurück aufs Parkett kehrten. Mitte des Viertels blieben die Mavericks fast vier Minuten lang ohne Punkte, bevor Doncic mit schnellen acht Punkten besser ins Spiel fand. Minnesota beendete die erste Hälfte mit seinem bereits 21. Freiwurf und einer Führung von 61:50.

Dallas kam nach der Pause nicht zurück in den verbesserten Rhythmus, dafür traf auf der Gegenseite nun auch Edwards seine Sprungwürfe. Die Wolves beendeten ihr starkes drittes Viertel (28:17) mit einem 12:3-Lauf, wonach den Mavs die Frustration anzumerken war.

Bevor beide Teams jeweils auf ihre Bänke gingen tauschten Doncic und Prince noch einige vermutlich weniger freundliche Worte aus, auch Beverley mischte sich ein. Prince und Doncic wurden jeweils mit einem technischen Foul verwarnt, was für Doncic Nr. 15 der Saison bedeutet. Falls er sich ein weiteres technisches Foul leistet, wird er das nächste Spiel aussetzen müssen.

Im Schlussabschnitt konnte Dallas auch keinen Lauf starteten, nach zwei schnellen Treffern von McLaughlin zum 102:78 mit 6 Minuten zu spielen nahm Jason Kidd ein Timeout und alle seine Starter runter, das Spiel war gelaufen. Das Highlight des Schlussviertels: An der Seitenlinie ließ sich der Influencer Jidion während des laufenden Spiels die Haare schneiden, was Edwards zum Staunen brachte.