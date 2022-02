NBA News: Verletzungsschock für die Utah Jazz - Joe Ingles fällt wohl für den Rest der Saison aus

Bittere Nachricht für Joe Ingles und die Utah Jazz. Der Australier hat sich offenbar einen Kreuzbandriss in seinem linken Knie zugezogen und wird damit für den Rest der Saison ausfallen.

Wie Adrian Wojnarwoski (ESPN) berichtet, habe dies eine MRT-Untersuchung am Montag in Salt Lake City ergeben. Die Verletzung bedeutet für Ingles nicht nur das Saisonaus für die laufende Spielzeit, seine Reha wird sich voraussichtlich auch noch in die kommende Saison erstrecken.

Der 34-Jährige hatte sich in der Nacht auf Montag beim Gastspiel bei den Minnesota Timberwolves verletzt. Bei einem Drive zum Korb im zweiten Viertel gab das linke Knie plötzlich nach und Ingles ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Anschließend konnte er sein linkes Knie nicht belasten und musste gestützt von seinen Teamkollegen den Court verlassen.

Bei nachfolgenden Untersuchungen am Montag bestätigten sich nun die schlimmsten Befürchtungen von einem Kreuzbandriss und dem damit verbundenen Saisonaus. In den kommenden Wochen soll Ingles laut Wojnarowski operiert werden.

Die Zukunft von Ingles bei den Jazz ist aktuell offen, in den vergangenen Wochen galt er als potenzieller Trade-Kandidat, sein Vertrag in Utah (13 Mio. Dollar) läuft nach der aktuellen Saison aus. Ingles verbrachte seine komplette achtjährige NBA-Karriere bei den Jazz.

Über seine gesamte Laufbahn in der Association kommt er als wichtiger Teil der Jazz-Rotation im Schnitt auf 8,6 Punkte, 3,8 Assists sowie 3,2 Rebounds bei Wurfquoten von 44,9 Prozent aus dem Feld und 40,8 Prozent aus der Distanz. Vergangene Saison wurde er Zweiter im Rennen um den Award als Sixth Man of the Year, in den Playoffs lief er in 40 von 45 Auftritten als Starter auf.

Für die Jazz ist die Nachricht von der Ingles-Verletzung das nächste Kapitel im Seuchenjahr 2022. Elf der vergangenen 13 Spiele gingen verloren, zuletzt sogar fünf in Folge, unter anderem weil in Donovan Mitchell (Gehirnerschütterung) und Rudy Gobert (Wade) die zwei Topstars verletzt fehlten. Mit einer Bilanz von 30-21 rangiert Utah dennoch auf Platz vier im Osten.