NBA-Trade: Cleveland Cavaliers schnappen sich Caris LeVert von den Indiana Pacers

Die Cleveland Cavaliers haben sich vor der Trade Deadline noch einmal verstärkt. Per Trade kommt aus Indiana Caris LeVert zum Champion von 2016.

Das vermeldet Adrian Wojnarowski von ESPN. Im Gegenzug schicken die Cavs Ricky Rubio, einen geschützten Erstrundenpick 2022 sowie zwei Zweitrundenpicks zu den Pacers. Der First Rounder geht aber nur nach Indiana, wenn Cleveland nicht in der Lottery landet.

In dieser Saison kam LeVert für die Pacers in 39 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei durchschnittlich 18,7 Punkte, 3,8 Rebounds sowie 4,4 Assists bei 44,7 Prozent aus dem Feld und 32,3 Prozent von der Dreierlinie. In Cleveland trifft der Guard nun wieder auf seinen früheren Teamkollegen Jarrett Allen. Beide waren Teil des Trades von James Harden nach Brooklyn, Allen ging direkt nach Cleveland, die Pacers schnappten sich damals LeVert.

Der 27-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2023 und kassiert in dieser Saison 17,5 Millionen Dollar. Der Shooting Guard soll den ausgedünnten Backcourt der Cavs verstärken, nachdem sowohl Collin Sexton und eben Rubio in dieser Spielzeit nicht mehr eingesetzt werden können. LeVert soll nun vor allem All-Star Darius Garland entlasten, die Cavs hatten zuletzt im Angriff große Probleme, wenn der Point Guard auf die Bank ging. Dennoch ist Cleveland mit einer Bilanz von 32-21 (Platz vier im Osten) eine der großen Überraschungen der Saison.

Rubio riss sich Ende Dezember das Kreuzband und wurde nun zum dritten Mal in knapp 16 Monaten getradet. Der Vertrag des Spaniers läuft zum Saisonende aus, in dieser Spielzeit bekam der 31-Jährige 17,8 Millionen Dollar.

In den Planungen der Pacers wird der Spielmacher aber wohl keine Rolle spielen. Indiana steuert auf einen kleinen Rebuild zu, wie dieser Trade erahnen lässt. Mit einer Bilanz von 19-35 steht das Team von Head Coach Rick Carlisle nur auf Platz 13 im Osten und könnte in den kommenden Tagen noch weitere Spieler traden. Es gibt zahlreiche Gerüchte um die beiden Bigs Myles Turner und Domantas Sabonis.

