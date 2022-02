NBA News: Minnesota Timberwolves verlängern vorzeitig mit Patrick Beverley

Die Minnesota Timberwolves haben sich offenbar mit Patrick Beverley auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der Point Guard bleibt den Wolves damit ein weiteres Jahr bis 2023 erhalten.

Das berichten ESPN und The Athletic übereinstimmend mit Verweis auf Beverleys Berater. Demnach wird der 33-Jährige einen neuen Kontrakt über ein Jahr und 13 Millionen Dollar unterschreiben.

Beverley befindet sich derzeit im letzten Jahr eines Dreijahresvertrags über 40 Mio. Dollar, den er 2019 von den L.A. Clippers erhalten hatte. In der vergangenen Offseason wurde er zunächst nach Memphis und im Anschluss direkt weiter nach Minnesota getradet. Dort hat er nun seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert.

Die Wolves schätzen laut ESPN die Toughness und die Leadership-Qualitäten des Veteranen in einem ansonsten relativ jungen, aufstrebenden Team. Mit einer Bilanz von 30 Siegen zu 27 Niederlagen kratzen die Wolves an der ersten Playoff-Teilnahme seit 2018, derzeit rangiert Minnesota auf Platz 7 im Westen, der zur Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigen würde.

In der aktuellen Spielzeit legt Beverley im Schnitt 9,0 Punkte (40,6 Prozent aus dem Feld, 34,0 Prozent von Downtown), 4,9 Assists, 4,4 Rebounds und 1,1 Steals auf. Durch die Beverley-Verlängerung werden die Wolves in er kommenden Offseason voraussichtlich keinen Cap Space haben, die Franchise wird aber per Midlevel-Exception (etwa 10 Mio. Dollar) weitere Verstärkung holen können.