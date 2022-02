NBA News: Goran Dragic vor Buyout - Los Angeles Lakers und Golden State Warriors interessiert

Goran Dragic wurde zur Trade Deadline nach San Antonio getradet, dort wird der Slowene aber nicht bleiben. In den kommenden Tagen werden die beiden Parteien über einen Buyout verhandeln, danach gibt es jede Menge Interessenten am Point Guard.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, sollen mindestens sechs Teams den 35-Jährigen jagen, wenn dieser nach einem Buyout als Free Agent zu haben ist. Namentlich nannte Woj dabei die Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, L.A. Clippers und die Milwaukee Bucks.

Dragic wurde vor der Saison von den Miami Heat im Zuge des Kyle-Lowry-Trades nach Toronto getradet, machte für die Raptors aber nur fünf Spiele, in welchen er 8 Punkte und 2,8 Rebounds auflegte. Seit Ende November war der Slowene dann nicht mehr beim Team und hielt sich stattdessen in Florida fit.

So war es wenig überraschend, dass die Kanadier den Veteran am Deadline Day für Thaddeus Young, Drew Eubanks und einen Zweitrundenpick zu den Spurs tradeten. Den Dallas Mavericks wurde auch Interesse nachgesagt, deren Interesse ist aber wohl erloschen, nachdem die Texaner am Deadline Day mit Spencer Dinwiddie einen weiteren Spielmacher holten.

Dragic gilt dennoch als einer der interessantesten Buyout-Kandidaten, der einem Contender mit seiner Erfahrung und Playmaking-Qualitäten helfen könnte. Der Slowene spielte nicht zuletzt 2020 für die Miami Heat eine wichtige Rolle, als das Team von Coach Erik Spoelstra in der Bubble von Orlando überraschend in die Finals einzog. Dragic legte in diesen Playoffs 19 Zähler im Schnitt auf, bevor er sich in der Finals-Serie mit den Los Angeles Lakers verletzte.