NBA - Dirk Nowitzki bereut letzte Jahre bei den Dallas Mavericks: "Hätte ich zwei Jahre früher aufgehört ..."

Dirk Nowitzki spielte 21 Jahre für die Dallas Mavericks in der NBA - so lange wie kaum ein anderer Spieler vor ihm. Nun zweifelt der Würzburger allerdings daran, ob es sinnvoll war, die Karriere so auszudehnen.

Im Podcast "Einfach mal Luppen" von Felix und Toni Kroos sprach der 43-Jährige über seine körperlichen Probleme und seine eingeschränkte Mobilität. Zwar spiele der frühere NBA-Star weiterhin ein wenig Tennis, allerdings könne er fast nur noch Doppel spielen.

"Wenn man sich nicht mehr richtig bewegen kann, dann kann man sich auch nicht mehr richtig zum Ball stellen", erklärte Nowitzki. Unter anderem deswegen denkt der kommende Hall of Famer häufig darüber nach, ob es das wert war, dass er zum Ende seiner Karriere noch das eine oder andere Jahr dran gehängt hat.

"Ich überlege immer wieder, ob sich die letzten beiden Jahre gelohnt haben. Natürlich gab es da Highlights, aber wir waren sportlich nicht gut und ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen. Hätte ich die zwei Jahre früher aufgehört, könnte ich mich wahrscheinlich besser bewegen und mit den Kids auch mal kicken. Das geht jetzt überhaupt nicht mehr."

Nowitzki spielte zwischen 1998 und 2019 für die Dallas Mavericks, in dieser Zeitspanne wurde der Power Forward 14-mal All-Star, absolvierte 1.667 Partien inklusive Playoffs und liegt mit insgesamt 31.560 Punkten auf Platz sechs der ewigen Scoring-Liste in der besten Basketballliga der Welt.

© getty Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat die letzten zwei Jahre seiner Karriere bei den Dallas Mavericks hinterfragt.

Dirk Nowitzki: Tennis als neuer Lieblingssport

Im Nachhinein gibt Nowitzki auch zu, dass er womöglich den Absprung verpasst habe. "Es ist immer schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann du aufhörst. Du hast noch Spaß, der Körper geht so, die Motivation ist noch da", erklärte der 153-fache Nationalspieler.

Mit der fehlenden Mobilität müsse er jetzt für den Rest seines Lebens klarkommen, sagte Nowitzki im vergangenen Jahr gegenüber Sport Bild: "Ich versuche sogar, so wenig Kaffee wie möglich zu trinken, weil der entzündungsfördernd ist. Stattdessen trinke ich mehr Tee."

Hin und wieder spielt er aber noch Tennis im Doppel und ist dabei vorwiegend an der Baseline zu finden, um ein paar Vorhände "draufzudonnern". Tennis ist der Sport, der Nowitzki inzwischen am meisten Freude bereitet. "Das ist echt ein super geiler Sport, macht richtig Spaß. Aber wenn man sich nicht mehr richtig bewegen kann, ist das schon schwer. Wir spielen noch ein paar Mal die Woche, aber bewegen kann ich mich nicht mehr viel."