NBA: Mavericks-Besitzer Mark Cuban äußert sich zu Kritik an Luka Doncic

Mark Cuban hat sich bei einem Radiosender in Dallas zur Kritik über Luka Doncic geäußert, dass dieser nicht den richtigen Fitnesszustand habe und übergewichtig sei.

"Ich glaube, das hat ihn ein bisschen geerdet", sagte Cuban bei einem Interview mit dem Radiosender 1310 The Ticket. "Ich denke, ihm hat es nicht gefallen, für sein Gewicht und andere Dinge kritisiert zu werden und nun hat es bei ihm Klick gemacht, dass ein bestimmtes Maß an Disziplin notwendig ist."

"Jeder Sportler durchläuft zu einem bestimmten Zeitpunkt mal eine Phase, in der einem alles leicht von der Hand geht und man sich daran gewöhnt, immer der Beste zu sein. Wenn dann mal etwas plötzlich nicht nach Plan läuft, lässt einen das die Dinge überdenken", erklärte Cuban.

Doncic selbst hatte im Dezember vergangenen Jahres zugegeben, dass sein Fitnesszustand nicht optimal sei und er "zurück in die Spur" finden müsse. Nach Informationen von ESPN hat er aber mittlerweile mehr als 7 Kilo abgenommen und ist nah an dem Gewicht, das er als Rookie hatte.

Triple-Doubles: Doncic in der Top 10! Diese Legende hat er nun im Visier © getty 1/27 Keine ganzen vier Jahre in der NBA und schon sprengt Luka Doncic das Triple-Double-Leaderboard! Mit seiner Nummer 43 bei der Niederlage gegen Orlando hat sich der Mavs-Star in die Top 10 des All-Time-Leaderboards katapultiert. SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/27 Platz 23: CHRIS WEBBER - 21 Triple-Doubles in 831 Spielen - Warriors, Bullets/Wizards, Kings, 76ers, Pistons © getty 3/27 Platz 23: KAREEM ABDUL-JABBAR - 21 Triple-Doubles in 1.560 Spielen - Bucks, Lakers © getty 4/27 Platz 23: KOBE BRYANT - 21 Triple Doubles in 1.346 Spielen - Lakers © getty 5/27 Platz 23: MICHEAL RAY RICHARDSON - 21 Triple-Doubles in 556 Spielen - Knicks, Warriors, Nets © getty 6/27 Platz 22: WALT FRAZIER - 23 Triple-Doubles in 825 Spielen - Knicks, Cavaliers © getty 7/27 Platz 20: CLYDE DREXLER - 25 Triple-Doubles in 1.086 Spielen - Trail Blazers, Rockets © getty 8/27 Platz 20: ELGIN BAYLOR - 25 Triple-Doubles in 846 Spielen - Lakers © getty 9/27 Platz 18: GIANNIS ANTETOKOUNMPO - 28 Triple-Doubles in 631 Spielen - Bucks (Stand: 31. Januar 2022) © getty 10/27 Platz 18: MICHAEL JORDAN - 28 Triple-Doubles in 1.072 Spielen - Bulls, Wizards © getty 11/27 Platz 17: GRANT HILL - 29 Triple-Doubles in 1.026 Spielen - Pistons, Magic, Suns, Clippers © getty 12/27 Platz 15: JOHN HAVLICEK - 31 Triple-Doubles in 1.270 Spielen - Celtics © getty 13/27 Platz 15: DRAYMOND GREEN - 31 Triple-Doubles in 673 Spielen - Warriors (Stand: 31. Januar 2022) © getty 14/27 Platz 13: RAJON RONDO - 32 Triple-Doubles in 942 Spielen - Celtics, Mavericks, Kings, Bulls, Pelicans, Lakers, Hawks, Clippers, Cavs (Stand: 31. Januar 2022) © getty 15/27 Platz 13: BEN SIMMONS - 32 Triple-Doubles in 275 Spielen - Sixers (Stand: 31. Januar 2022) © getty 16/27 Platz 12: BOB COUSY - 33 Triple-Doubles in 924 Spielen - Celtics, Kings © getty 17/27 Platz 10: LUKA DONCIC - 43 Triple-Doubles in 235 Spielen - Mavericks (Stand: 31. Januar 2022) © getty 18/27 Platz 10: FAT LEVER - 43 Triple-Doubles in 752 Spielen - Trail Blazers, Nuggets, Mavericks © getty 19/27 Platz 9: LARRY BIRD - 59 Triple-Doubles in 897 Spielen - Celtics © getty 20/27 Platz 8: JAMES HARDEN - 67 Triple-Doubles in 919 Spielen - Thunder, Rockets, Nets (Stand: 31. Januar 2022) © getty 21/27 Platz 7: NIKOLA JOKIC - 69 Triple-Doubles in 497 Spielen - Nuggets (Stand: 31. Januar 2022) © getty 22/27 Platz 6: WILT CHAMBERLAIN - 78 Triple-Doubles in 1.045 Spielen - Warriors, 76ers, Lakers © getty 23/27 Platz 5: LEBRON JAMES - 102 Triple-Doubles in 1.346 Spielen - Cavaliers, Heat, Lakers (Stand: 31. Januar 2022) © getty 24/27 Platz 4: JASON KIDD - 107 Triple-Doubles in 1.391 Spielen - Mavericks, Suns, Nets, Knicks © getty 25/27 Platz 3: MAGIC JOHNSON - 138 Triple-Doubles in 906 Spielen - Lakers © getty 26/27 Platz 2: OSCAR ROBERTSON - 181 Triple-Doubles in 1.040 Spielen - Royals, Bucks © getty 27/27 Platz 1: RUSSELL WESTBROOK - 193 Triple-Doubles in 993 Spielen - Thunder, Rockets, Wizards, Lakers (Stand: 31. Januar 2022)

Mark Cuban: "Doncic will der Beste sein"

"Er weiß, was er zu tun hat, und er hat endlich gemerkt, dass wenn er der Beste sein will - und ich weiß, er will der Beste sein -, es bestimmte Dinge gibt, die er kontrollieren muss", führte Cuban weiter aus. "Sobald er das verinnerlicht hatte, war er nicht mehr aufzuhalten."

Doncic legte in den ersten 21 Spielen der Saison im Schnitt 25,6 Punkte, 8 Rebounds und 8,5 Assists auf. Anschließend musste der 22-Jährige aufgrund einer Knöchelverletzung drei Wochen pausieren und nutzte die Zeit, um an seiner Fitness zu arbeiten. Seitdem sind Doncics Zahlen stark verbessert und er produzierte in den 23 Spielen danach durchschnittlich 29,3 Punkte, 10,3 Rebounds und 9,4 Assists.