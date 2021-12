NBA News: Luka Doncic wegen Gewicht in der Kritik: "Schleppt" sich über das Feld

Die Dallas Mavericks kassierten gegen die Brooklyn Nets die fünfte Heimniederlage in Serie. Nach der Partie gab Superstar Luka Doncic an, dass er dringend an seiner Fitness arbeiten müsse. Gerüchten zufolge kam der Slowene mal wieder stark übergewichtig aus der Sommerpause.

Nach Informationen von Tim MacMahon von ESPN soll Doncic nach den vergangenen beiden Offseasons mindestens 117 Kilo auf die Waage gebracht haben - bei einer Körpergröße von 2,01 Meter. Nach offiziellen Angaben der NBA wiegt der All-Star dagegen nur 104 Kilo, doch diese Daten sind traditionell mit Vorsicht zu genießen.

"Es war ein langer Sommer", sagte Doncic nach dem Spiel gegen die Nets, als er auf seinen Fitnesszustand angesprochen wurde. "Ich war bei Olympia und habe dann drei Wochen Urlaub gemacht. Vielleicht habe ich es ein wenig zu sehr schleifen gelassen. Ich muss jetzt wieder auf mein altes Niveau kommen."

Auch während der TV-Übertragung von TNT war das Gewicht von Doncic ein Thema, Hall of Famer Reggie Miller bezog klar Stellung: "Für mich sieht er so schwer wie noch nie aus", sagte Miller. "Ich weiß, dass er eine lange Saison hatte, aber es sieht so, als würde er sich nur über das Feld schleppen. Er rennt nicht mal richtig."

Luka Doncic weiter angeschlagen

Der 22-Jährige legt in dieser Saison 25,5 Punkte, 7,9 Rebounds und 8,5 Assists im Schnitt auf, trifft jedoch nur 44,4 Prozent aus dem Feld. All seine Statistiken sind etwas zurückgegangen, dabei sind die Mavs auf starke Leistungen des All-NBA-Guards angewiesen. Dallas hat nun acht der vergangenen zehn Partien verloren und rutschte durch die Niederlage gegen Brooklyn auf einen geteilten siebten Platz ab.

Doncic fehlte dabei mit Knöchelproblemen in vier dieser Spiele, diese gingen alle in die Binsen. Auch gegen die Nets war der Slowene noch angeschlagen, neben seinen Knöchelproblemen war im offiziellen Injury Report der NBA noch von einer Daumenzerrung die Rede.

"Es schmerzt immer noch, aber ich versuche weiter zu spielen und zu trainieren", sagte Doncic über seinen angeschlagenen Knöchel. Trotz all dieser Wehwehchen spielte Doncic gegen die Nets eine starke erste Halbzeit, in welcher er 18 Punkte auflegte. Nach dem Wechsel baute der Guard aber wie sein Team ab. Für seine 10 Zähler benötigte Doncic neun Würfe, sein möglicher Dreier zur Verlängerung klatschte nur auf den Ring.