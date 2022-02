Ben Simmons: Debüt bei den Brooklyn Nets könnte sich aufgrund von Rückenproblemen weiter verzögern

Das Debüt von Ben Simmons bei den Brooklyn Nets sowie sein erstes Basketballspiel seit Juni 2021 könnte sich weiter verzögern. Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, leide der Australier unter Rückenbeschwerden, die im Zuge des Aufbautrainings nach der langen Pause aufgetreten sind.

Bevor eine Rückkehr in den Spielbetrieb möglich sei, müsse zuerst die Muskulatur in diesem Bereich über einen gewissen Zeitraum gestärkt werden. Es gebe keinen Zeitplan, wann Simmons wieder einsatzfähig ist, ein Mitwirken im Spiel gegen Ex-Team Philadelphia am 10. März sei völlig offen. Von Tag zu Tag werde geschaut, wie sich der Zustand verbessert.

Nets-Head-Coach Steve Nash stellte am Samstagmorgen als Reaktion darauf klar, dass es keinen bedeutsamen Rückschlag im Heilungsverlauf von Simmons gegeben habe. "Es ist keine Verletzung, der Rücken schmerzt nur ein wenig. Es ist keine langfristige Sache." Aufgrund der langen Pause kämen solche kleineren Probleme nun einmal von Zeit zu Zeit vor. "Das ist Teil des Prozesses."

Am 10. Februar wurde Simmons gemeinsam mit Seth Curry, Andre Drummond und zwei zukünftigen Erstrundenpicks für James Harden und Paul Millsap zu den Nets getradet, es dauerte 15 Tage, bis Harden debütieren konnte. Simmons nahm erstmals am 14. Februar an einem Shootaround teil, seitdem gibt es keine weiteren Berichte, inwiefern er seine Basketball-Aktivitäten steigern konnte. Bereits bei seiner Vorstellung bei den Nets erklärte er, dass es kein Datum für sein erstes Spiel gebe.

Über den Trade sagte er damals im Bezug auf seine psychischen Probleme: "Ich hatte einige dunkle Zeiten in den vergangenen sechs Monaten und bin einfach glücklich, jetzt hier in dieser Situation mit dem Team und der Organisation zu sein. Es ist ein Segen, Teil einer solchen Organisation zu sein. Ich freue mich einfach darauf, bald wieder auf dem Feld zu stehen und hier etwas Großartiges aufzubauen."