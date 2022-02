NBA: Die zwei Gesichter der Milwaukee Bucks - Haben Giannis Antetokounmpo und Co. das Zeug zum Repeat?

Die Milwaukee Bucks liegen vor dem All-Star Break auf dem dritten Platz im Osten, haben aber etwas von der Dominanz vergangener Spielzeiten verloren. Ist das ein Grund zur Sorge oder ist das Team aus der Brew City immer noch der Favorit im umkämpften Osten?

Die Bucks sind in dieser Spielzeit deutlich schwerer auszumachen als in den vergangenen Jahren. Selbst den schwachen Saisonstart mal ausgeklammert, zeigt Milwaukee regelmäßig zwei Gesichter. An einem Tag sind sie die unaufhaltsame Regular-Season-Maschine, an anderen wirken sie fahrig und leisten sich unnötige Niederlagen.

Paradebeispiele dafür sind Pleiten gegen Detroit, die Back-to-Back-Niederlagen gegen die Hornets Anfang Januar und schließlich die Blowouts gegen die Nuggets (-36) und ein halbes Blazers-Teams (-15), was man in dieser Form nicht gewohnt ist. Auf der anderen Seite stehen ein 50-Burger von Giannis Antetokounmpo gegen Indiana und dominante Siege über die Lakers oder Golden State.

Würden heute die Playoffs starten, würde Milwaukee es in der ersten Runde mit den brandheißen Celtics zu tun bekommen. Würden sie auf Platz zwei liegen, könnten die Raptors ihr erster Gegner sein, die ihnen in dieser Spielzeit drei Niederlagen eingeschenkt haben. Als Ost-Primus könnte, das Play-In-Turnier einmal außen vor genommen, derzeit sogar die Wundertüte aus Brooklyn warten.

In Anbetracht der unfassbaren Qualität des Ostens in dieser Saison werfen die Niederlagen und die Inkonstanz des amtierenden Champions Fragen auf. Hat Milwaukee wirklich das Zeug zum Repeat? Wir versuchen uns an einer Antwort.

Milwaukee Bucks: Der Einfluss der Big Three

Blicken wir auf die angesprochenen Niederlagen in den vergangenen Wochen, fällt vor allem eines auf. Spielen die Bucks nicht mit ihrem Trio aus Giannis, Khris Middleton und Jrue Holiday, sind sie anfällig. Bei den Niederlagen gegen die Hornets, Hawks und Raptors fehlte Holiday, gegen die Blazers musste Giannis aussetzen.

Wenn alle drei fit sind, sind sie aber eine Big Three, die ihrem Namen alle Ehre macht. In insgesamt 30 gemeinsamen Partien steht dieses Trio bei einer Bilanz von 24-6. Laut Cleaning the Glass haben die Bucks ein Net-Rating von +5,7, wenn die drei zusammen auf dem Platz stehen (79. Perzentil) - Garbage Time rausgerechnet.

Interessanter wird es, wenn wir ein bisschen tiefer in die Zahlen eintauchen. PBPstats.com hat ein Tool, das die gespielten Minuten gewichtet, je nachdem wie viel Einfluss sie auf den Ausgang des Spiels haben. Dabei wird unterschieden zwischen Situationen mit geringem, mittlerem, hohem und sehr hohem Einfluss. Wenn ein Team beispielsweise Ende des dritten Viertels mit +24 führt, wäre der Einfluss "gering", bei -2 und zwei Minuten zu spielen, wäre der Einfluss "sehr hoch".

Rechnet man jetzt die Minuten mit "geringem" Einfluss raus, steht das Trio bei einem Net-Rating von +13,8 über 424 Minuten. Zum Vergleich: Die Suns mit Chris Paul, Devin Booker und Deandre Ayton kommen in 619 Minuten auf ein Net-Rating von +9,9, die Heat um Jimmy Butler, Bam Adebayo und Kyle Lowry auf +9,5 in 347 Minuten und die Warriors - wir nehmen mal die Zeit vor der Green-Verletzung als Maßstab - mit Stephen Curry, Green und Andrew Wiggins auf +10,6 in 595 Minuten.

Sehen wir also von den vielen Verletzungen und Corona-bedingten Ausfällen ab, die die Bucks durcheinander gewirbelt haben, bleibt festzuhalten, dass das Team immer noch unglaublich abgezockt ist - sofern aller drei Stars fit sind. Damit kommen wir aber auch zu einem der Probleme.

© getty Die Big Three der Milwaukee Bucks ist gefürchtet.

Milwaukee Bucks: Die Statistiken der Big Three

Spieler Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Giannis Antetokounmpo 48 32,6 29,4 11,3 6,0 54,7 30,4 Khris Middleton 47 32,0 19,4 5,5 5,3 44,2 36,3 Jrue Holiday 46 32,9 18,0 4,6 6,7 50,6 40,4

Milwaukee Bucks: Neue Probleme

In der vergangenen Postseason sind die Bucks von größeren Verletzungen verschont geblieben. Nun wird aber immer klarer: Wenn Milwaukee fit ist, sind sie eine Übermacht, wenn nicht, fehlt ihnen oft ein Plan B. Das hat sich in der vergangenen Saison nicht so gezeigt, weil das Team viel tiefer war. Die Verletzung von Brook Lopez ist nun aber der Auslöser der Misere.

Durch den Ausfall des Splash Mountain haben die Bucks ihren eigentlichen Rim Protector verloren. Giannis muss deswegen defensiv mehr Last schultern und Vorjahresheld Bobby Portis ist in die Starting Five gerutscht. Das hat für das Team gleich mehrere Auswirkungen. Zum einem sind die Bucks abhängiger von ihrem Superstar. Steht Giannis aus dem Feld, haben sie laut nba.com/stats ein Net-Rating von +9, ohne ihn fällt es auf -4,2. Auch die Bilanz ohne den Griechen ist negativ (5-6).

Das war im Vorjahr anders, da gewannen die Bucks auch die Minuten ohne Giannis auf dem Feld (+1,6). Unter anderem, weil Lopez in der Defense seinen Mann stand oder Portis als Sixth Man ohne Giannis auf dem Feld dafür sorgte, dass die Offensive intakt blieb. Diese Option fällt in dieser Saison weg, worunter die Produktion der Bank merklich leidet (Platz 28 ligaweit).

10 Trades, 32 Spieler! Alle Deals des wilden Deadline Days © getty 1/41 Wir haben es geschafft, die Deadline ist abgelaufen. SPOX präsentiert alle Deals, die am letzten Tag eingefädelt wurden. Und das waren jede Menge! © getty 2/41 Der Tag der Trade Deadline startete mit einem Vier-Team-Trade: Die Milwaukee Bucks sicherten sich SERGE IBAKA von den Clippers. Außerdem erhielt der amtierende Champion zwei Zweitrundenpicks sowie Cash. © getty 3/41 Dafür wechselt DONTE DIVINCENZO aus der Bierstadt nach Sacramento. Die Kings erhalten zudem TREY LYLES und JOSH JACKSON von den Pistons. © getty 4/41 Die wiederum schnappen sich MARVIN BAGLEY von den Kings und hoffen auf einen Entwicklungssprung des Nr.2-Picks von 2018. Die Clippers sparen durch den Deal eine Menge Geld und bekommen RODNEY HOOD und SEMI OJELEYE. © getty 5/41 Nur Sekunden nach dieser Nachricht folgte direkt der nächste Trade: GORAN DRAGIC verlässt die Toronto Raptors und schließt sich den San Antonio Spurs an - vorerst. Ein Buyout bei den Texanern gilt als wahrscheinlich, schlagen dann die Mavs zu? © getty 6/41 Die Raptors schicken außerdem einen Lottery-geschützten First Rounder (2022) nach San Antonio, die Spurs geben dafür THADDEUS YOUNG, DREW EUBANKS und einen 2022er Zweitrundenpick ab. © getty 7/41 Die Boston Celtics erreichten derweil ihr Ziel, unter die Luxussteuergrenze zu kommen, indem sie BOL BOL, P.J. DOZIER, einen Zweitrundenpick sowie Cash zu den Orlando Magic schickten. Dafür gab es einen Zweitrundenpick zurück. © getty 8/41 Ok, langweilig. Der echte Kracher war aber natürlich der Trade von JAMES HARDEN zu den Philadelphia 76ers. Wer hätte das gedacht? Im Gegenzug wechselt BEN SIMMONS nach Brooklyn und könnte bald endlich wieder Basketball spielen. © getty 9/41 Simmons wechselt aber nicht alleine nach New York, auch Edelschütze SETH CURRY und Backup-Center ANDRE DRUMMOND spielen nun mit Brooklyn um eine Meisterschaft. Die Nets erhalten dazu noch zwei Erstrundenpicks aus Philly (2022, 2027). © getty 10/41 Und noch ein letztes Detail: PAUL MILLSAP, der bei den Nets mit seiner Rolle unglücklich war, geht ebenfalls nach Philadelphia. Vielleicht sieht er da ein paar Minuten mehr als Embiid-Backup. © getty 11/41 Die Boston Celtics sichern sich DERRICK WHITE in einem Deal mit den San Antonio Spurs. Die Texaner sind überraschenderweise eins der aktivesten Teams der Trade Deadline … © getty 12/41 … und bekommen dafür JOSH RICHARDSON, ROMEO LANGFORD und einen Top-4-geschützten Erstrundenpick 2022 zurück. © getty 13/41 Und noch ein kleiner Deal. Die Phoenix Suns holen TORREY CRAIG zurück, der noch im Vorjahr Teil der Rotation in den Finals war. Der Forward hatte im Sommer für zwei Jahre und insgesamt 10 Millionen Dollar in Phoenix unterschrieben. © getty 14/41 Im Gegenzug bekommen die Pacers Big Man JALEN SMITH sowie einen zukünftigen Zweitrundenpick. Smith war 2020 der 10. Pick, die Suns zogen aber nicht einmal die Team-Option der dritten Saison des Rookie-Vierjahresvertrags. © getty 15/41 Auch in Washington kam es zu größeren Umbaumaßnahmen. Sixth-Man-of-the-Year-Kandidat MONTREZL HARRELL wird künftig in Charlotte spielen. Die Hornets schließen so ihre Lücke auf der Fünf. © getty 16/41 Dafür stößt das Team von Besitzer Michael Jordan ISH SMITH ab, der bereits zwischen 2019 und 2021 bei den Wizards aktiv war. Center VERNON CAREY muss auch nach D.C., wird dort aber keine Rolle spielen. © getty 17/41 Und noch einmal die Wizards. AARON HOLIDAY muss nach wenigen Monaten in der Hauptstadt schon wieder die Koffer packen, ihn verschlägt es nach Phoenix. Die Suns hatten noch einen Backup-Guard gesucht. © getty 18/41 Dallas sorgte dagegen für einen echten Schocker. Die Mavericks trennten sich tatsächlich von KRISTAPS PORZINGIS und tradeten den lettischen Big Man zu den Washington Wizards. © getty 19/41 Im Gegenzug erhielten die Mavs Point Guard SPENCER DINWIDDIE sowie Porzingis’ Landsmann DAVIS BERTANS, der als herausragender Shooter gilt, in den vergangenen beiden Jahren aber abbaute. © getty 20/41 Und noch einmal die Celtics. Kurz vor Ende der Deadline erwischte es dann auch noch DENNIS SCHRÖDER. Der Braunschweiger muss zu den Houston Rockets, womöglich gibt es aber einen Buyout. © getty 21/41 Trade-Partner ist Schröders Kumpel DANIEL THEIS, der damit nach einem Jahr nach Boston zurückkehrt. Die Rockets erhalten in diesem Deal zudem die Center ENES FREEDOM (wird entlassen) und BRUNO FERNANDO. © getty 22/41 Los ging der Spaß bereits Anfang Januar, als RAJON RONDO in einem Drei-Team-Trade mit den Lakers und den Knicks zu den Cleveland Cavaliers geschickt wurde. Bei den Cavs fungiert der Routinier als Backup-Point-Guard. © imago images 23/41 Ursprünglich wäre DENZEL VALENTINE in dem Deal zu den Lakers gewechselt, die Knicks stiegen aber noch mit ein und nahmen den 28-Jährigen auf, sowie die Draft-Rechte an Wang Zhelin und Brad Newley. Dafür bekamen sie Cash Considerations von den Lakers © getty 24/41 Die Lakers erhielten die Draft-Rechte an LOUIS LABEYRIE, der aber weiterhin in Spanien spielen wird. Der Trade hilft L.A. bei der Luxussteuer und Rondo war ohnehin kein Teil der Pläne des Teams mehr. © getty 25/41 Kurz darauf schickten die Utah Jazz MIYE ONI und einen Zweitrundenpick für Cash Considerations zu den Oklahoma City Thunder. Ähnlich wie beim Rondo-Trade sparen die Jazz so etwas Geld bei der Luxussteuer und OKC schnappt sich einen weiteren Draft-Pick. © getty 26/41 Mitte Januar sicherten sich die Knicks die Dienste von CAM REDDISH und SOLOMON HILL (plus ein Zweitrundenpick). Damit kommt es im Big Apple zur Wiedervereinigung von Reddish und R.J. Barrett, die zuvor bereits zusammen für Duke am College spielten. © getty 27/41 Die Hawks bekamen im Gegenzug KEVIN KNOX und einen geschützten Erstrundenpick. Youngster Reddish war in Atlanta unzufrieden mit seiner Rolle, die Hawks hätten ihn nur schwer verlängern können und verlieren ihn so zumindest nicht ohne Gegenwert. © getty 28/41 Die Denver Nuggets verstärkten sich in einem Drei-Team-Trade mit BRYN FORBES. Der 28-Jährige gibt den Nuggets einen weiteren Schützen von der Bank, der in seiner Karriere starke 41,2 Prozent seiner Dreier verwandelt. © getty 29/41 JUANCHO HERNANGOMEZ wechselte im Gegenzug zu den San Antonio Spurs, die zusätzlich einen Zweitrundenpick, sowie Cash Considerations einstreichen konnten. Bei den Texanern kommt der Big Man von der Bank zum Einsatz, spielte bisher aber nicht viele Minuten © getty 30/41 Die Boston Celtics sicherten sich BOL BOL, der aktuell verletzt ist, sowie P.J. DOZIER, der den Rest der Saison verpassen wird und einen auslaufenden Vertrag hat. Für Boston war dieser Trade in erster Linie ein Schritt, um die Luxussteuer zu vermeiden. © getty 31/41 Der erste größere Deal ging gut eine Woche vor der Deadline über die Bühne: Für NORMAN POWELL und ROBERT COVINGTON geht es nach L.A. zu den Clippers. Der Trade ist eine Investition sowohl in die Gegenwart als auch in die Zukunft. © getty 32/41 Die Portland Trail Blazers erhielten dafür ERIC BLEDSOE, JUSTISE WINSLOW, KEON JOHNSON und einen Zweitrundenpick. Der erste von mehreren Trades der Blazers, die damit den Rebuild eingeleitet haben. © getty 33/41 CARIS LEVERT kommt zusammen mit einem Zweitrundenpick zu den Cleveland Cavaliers, der Darius Garland in der Offense entlasten soll. Bei den Cavs trifft LeVert auf Jarrett Allen, mit dem er bei den Nets seine beste Form hatte. © getty 34/41 Die Indiana Pacers erhalten im Gegenzug einen geschützten Erstrundenpick, sowie zwei Picks in Runde zwei und läuten damit wohl den Ausverkauf ein. Auch RICKY RUBIO ist Teil des Deals, aufgrund seiner Verletzung wird er aber wohl nie für Indiana auflaufen © getty 35/41 Der erste ganz große Trade ging zwischen den Trail Blazers und New Orleans Pelicans über die Bühne. Portland schickt CJ MCCOLLUM, LARRY NANCE JR. und TONY SNELL als Hilfe für Zion Williamson nach Louisiana. © getty 36/41 Dafür erhalten die Blazers JOSH HART, NICKEIL ALEXANDER-WALKER, THOMAS SATORANSKY und DIDI LOUZADA. Dazu schicken die Pels ihrer 2022 Erstrundenpick sowie zwei Zweirundenpicks (2026 und 2027) zurück. © getty 37/41 Wenig später gab es dann den ganz großen Schocker für alle Kings-Fans und gefühlt die gesamte Liga. Sacramento trennt sich von Hoffnungsträger TYRESE HALIBURTON, der in Zukunft für die Indiana Pacers auflaufen wird. © getty 38/41 Gleichzeitig schicken die Kings BUDDY HIELD und TRISTAN THOMPSON zu den Pacers, die All-Star DOMANTAS SABONIS, JUSTIN HOLIDAY und JEREMY LAMB zurückschicken. Obendrauf gibt es einen Zweitrundenpick (2023). © getty 39/41 Die Thunder schnappen sich Big Man KZ OKPALA von den Miami Heat und geben dafür tatsächlich einen Pick ab. Genauer gesagt einen Zweitundenpick 2026. Für die Heat bedeutet das mehr finanzielle Flexibilität. © getty 40/41 In einem Drei-Team-Trade schnappen die Utah Jazz sich NICKEIL ALEXANDER-WALKER (Portland Trail Blazers) und JUANCHO HERNANGOMEZ (San Antonio Spurs). © getty 41/41 Dafür erhalten die Blazers aus Utah den verletzten JOE INGLES, ELIJAH HUGHES und einen Zweitrundenpick. Ein Zweitrundenpick wandert auch an die Spurs, genau wie TOMAS SATORANSKY aus Portland, der wie Alexander-Walker erst aus New Orleans gekommen war.

Realistisch einsetzbare Bankspieler bei den Bucks sind derzeit Wesley Matthews, Jordan Nwora, mit Abstrichen Thanasis Antetokounmpo und die neu verpflichteten DeAndre' Bembry und Serge Ibaka. George Hill fehlt genauso wie Pat Connaughton.

Wenn alle fit sind, ist Connaughton der mit Abstand beste Spieler aus diesem Kreis, nach einer Hand-OP wird er aber noch eine Weile fehlen. Hill hat seinen Zenit überschritten und ist von Downtown in dieser Saison ein Schatten seiner selbst (31,6 Prozent), Bembry ist ein ordentlicher Verteidiger, kann aber ebenfalls nicht werfen. Nwora ist unerfahren, Antetokounmpo leider deutlich schlechter als sein Bruder und Ibaka ein großes Fragezeichen.

Milwaukee Bucks: Dragic als Lösung?

Die ersten beiden Spiele des Kongolesen sahen zwar ordentlich aus, mehr als ein vernünftiger Back-Up ist er nach seinen wiederkehrenden Verletzungen aber wohl nicht mehr. Gut tun würde den Bucks, die noch zwei freie Roster-Spots haben, ein Spieler, der für sich selbst kreieren und die Big Three entlasten kann. Der Top-Kandidat aus Bucks-Sicht wäre ohne Frage Goran Dragic, der nach seinem Buyout bei den Spurs auf der Suche nach einem neuen Team ist.

Auch wenn in dieser Saison sportlich vom Slowenen nicht viel zu sehen war, sollte er auch mit 35 Jahren noch im Stande sein, eine Offensive zu schmeißen. Hinzu kommt ein Haufen Playoff-Erfahrung, die er beim Finals-Run der Heat vor nur 16 Monaten eindrucksvoll unter Beweis stellte. Im Vergleich zu den aktuellen Backup-Guards wäre er ein enormes Upgrade.

© getty Spielt Goran Dragic bald für die Milwaukee Bucks?

Milwaukee Bucks: Bereit für die Playoffs

Gleichzeitig darf man nicht aus den Augen verlieren, dass immer noch die Regular Season läuft. Zwar dominieren die Bucks diese erstmals seit Jahren nicht mehr, was automatisch für Verwunderung sorgt, in den Playoffs sollte aber vieles anders aussehen. Wenn die Rotation auf sieben bis acht Spieler schrumpft, wird die Produktion von der Bank bei weitem nicht mehr so wichtig sein.

Im Vergleich zur Vorsaison haben die Bucks ihren Kern zusammengehalten. Der Abgang von P.J. Tucker tut aus defensiver Sicht weh, mit Grayson Allen in der Starting Five ist aber für deutlich mehr Shooting gesorgt. Eine Rotation aus Holiday, Allen, Middleton, Giannis, Ibaka oder Lopez (falls dieser rechtzeitig fit wird), Portis, Connaughton und eventuell Dragic ist eine absolute Ansage - defensiv wie offensiv.

Selbst falls Dragic nicht in Wisconsin landen sollte, werden die Bucks auf dem Buyout-Markt aktiv werden und einen weiteren Ballhandler holen. Ob Ibaka das Problem auf der Fünf lösen wird, bleibt abzuwarten, zur Not muss Portis es halt richten.

So oder so sind die Bucks auch mit einigen Niederlagen mehr auf der Habenseite als in den Vorjahren auf dem Papier das beste Team des Ostens. Immerhin gibt es da ja auch noch diesen MVP- und DPOY-Kandidaten namens Giannis. Der amtierende Champion sollte - Gesundheit vorausgesetzt - im Osten der Favorit auf die Finals sein.