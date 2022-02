Team LeBron hat sich die Krone des All-Star Games 2022 geschnappt! In einem spektakulären Spaß-Event haben sich James, Stephen Curry und Co. gegen Team Durant durchgesetzt - und dabei einige Highlight-Plays geliefert! Hier könnt Ihr die kompletten Highlights aus dem All-Star Game im Video sehen.

NBA All-Star Game 2022 im Video - Die kompletten Highlights des Spektakels zwischen Team LeBron und Team Durant

Krachende Alley-Oops, irre Assists, Dreier vom Parkplatz - das All-Star Game 2022 in Cleveland war mal wieder ein Basketball-Spektakel der Extraklasse. Ihr habt den Auftritt von Team LeBron vs. Team Durant verpasst? Kein Problem, wir versorgen Euch mit allen Highlights!

Vor allem MVP Stephen Curry war richtig on fire, er schenkte Team Durant 50 Punkte und dabei 16 (!) erfolgreiche Dreier ein. Dafür lieferte Ja Morant auf der anderen Seite eine spektakuläre Dunk-Show. Hier entlang zu den kompletten Highlights des All-Star Games 2022 im Video.

NBA All-Star Game 2022: Team LeBron vs. Team Durant

Wie jedes Jahr war auch bei der 71. Ausgabe des All-Star Games für Star-Power gesorgt. Team LeBron ging mit einer Starting Five bestehend aus LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan und Nikola Jokic an den Start. Ach ja, und von der Bank kamen unter anderem Luka Doncic oder Chris Paul!

Für Team Durant, Namensgeber Kevin Durant konnte verletzungsbedingt nicht teilnehmen, liefen Ja Morant, Trae Young, Jayson Tatum, Andrew Wiggins und Joel Embiid als Starter auf. Ansonsten sorgten Devin Booker oder LaMalo Ball von der Bank für die Highlights. Hier gibt es die beiden All-Star Teams im Überblick:

NBA - All-Star-Game: Die Starter 2022

Team LeBron Team Durant Stephen Curry Ja Morant DeMar DeRozan Trae Young LeBron James (Kapitän) Andrew Wiggins Giannis Antetokounmpo Jayson Tatum* Nikola Jokic Joel Embiid

* Jayson Tatum ersetzt den verletzten Kevin Durant als Starter

NBA - All-Star-Game: Die Reservisten 2022

Team LeBron Team Durant Jimmy Butler Devin Booker Luka Doncic Rudy Gobert Darius Garland Zach LaVine Jarrett Allen* Khris Middleton Donovan Mitchell Karl-Anthony Towns Chris Paul LaMelo Ball** Fred VanVleet Dejounte Murray***

*nachgerückt für James Harden

** nachgerückt für Kevin Durant

***nachgerückt für Draymond Green

NBA All-Star Game: So lief das All-Star Wochenende 2022

Mit dem Sieg von Team LeBron im All-Star Game ist das All-Star Wochenende 2022 in Cleveland in den Büchern. Bereits in der Nacht auf Samstag hatte Franz Wagner den Sieg für seine Auswahl in der Rising Stars Challenge gesichert und damit den deutschen NBA-Fans ein frühes Highlight beschert.

Dann schnappte sich Obi Toppin die Dunk-Krone, Karl-Anthony Towns krönte sich zum Dreier-Champion und die Skills Challenge glänzte mit einem neuen Format. Nun haben die NBA-Stars noch ein paar Tage Pause, bevor in der Nacht auf Freitag (25. Februar) die Regular Season fortgesetzt wird.