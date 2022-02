NBA Roundup: Mavericks verlieren trotz unfassbarem Doncic-Schlussviertel - Jokic-Block zum Sieg

Die Dallas Mavericks verlieren trotz einer Gala von Luka Doncic im Schlussviertel das Rückspiel gegen die L.A. Clippers. Zwei weitere Superstars überragen ebenfalls - Joel Embiid mit einer historischen Statline samt Monster-Dunk, Nikola Jokic mit dem Block zum Nuggets-Sieg.

Die Frühstarter aus Memphis haben wieder mal zugeschlagen! Mit 36:15 ging das Auftaktviertel in Charlotte an die Grizzlies, in den letzten fünf Spielen haben sie ihre Gegner im ersten Abschnitt mit 184:111 übertroffen. Kurze Zeit später waren sie sogar mit 26 Punkten vorne, ehe sich die Hornets mit einem 7:0-Run im Spiel anmeldeten. Spannend sollte es jedoch nicht mehr werden, was neben einem starken Desmond Bane auch an einer guten Teamleistung lag. Brandon Clarke sorgte auf Zuspiel von Ja Morant früh für ein Ausrufezeichen.

Zur Pause hatten die Grizzlies bereits 74 Punkte auf dem Konto und Jaren Jackson Jr. vier Dreier versenkt. In der Folge konnten sie es ein wenig ruhiger angehen lassen, die Reservisten erhielten ausgedehnte Spielzeit. Dass es aber am Ende so eng wurde, war sicher nicht im Sinne von Head Coach Taylor Jenkinks (26:43 Schlussviertel). Wichtiger war letztlich allerdings der Gesundheitszustand von Morant, der umknickte und in die Katakomben humpelte. In der Schlussphase konnte er jedoch wieder mitwirken und legte 26 Punkte sowie je 6 Assists und Rebounds auf.

Die Grizzlies holten sich hingegen den fünften Sieg in Folge und achten aus den vergangenen neun Spielen. Zum fünften Mal in Serie erzielten sie mehr als 120 Zähler. Während Jackson Jr. auf ein wenig effizientes Double-Double kam (18 und 10, 5/17 FG), erzielte Bane 25 Punkte (7/13 FG). Steven Adams kam auf 15 (11 Rebounds), Clarke auf 16 Zähler. Die Quote aus dem Feld machte den Unterschied zwischen den Teams (49 vs. 40,2 Prozent).