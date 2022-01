NBA Trade-Gerüchte: Houston Rockets angeblich offen für Trade für Russell Westbrook

Die Houston Rockets könnten einem Trade für Russell Westbrook offen gegenüberstehen, sofern dieser von den Los Angeles Lakers mit genügend Draft-Kapital schmackhaft gemacht werden würde. Das berichtet Marc Stein (Substack), der allerdings selbst betont, dass solch ein Deal immer noch recht unwahrscheinlich ist.

Trade-Spekulationen um den Point Guard der Lakers, der erst im Sommer 2021 aus Washington nach L.A. kam, kursieren schon länger, angeblich sollen sich auch die Lakers selbst bereits nach potenziellen Trade-Partnern umgesehen haben. Die Traditionsfranchise hat eine enttäuschende erste Saisonhälfte hinter sich, der Fit von Westbrook an der Seite von LeBron James schien bislang nicht zu passen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll das Interesse an einem Westbrook-Trade innerhalb der Liga aber relativ gering sein, was neben den überschaubaren sportlichen Leistungen des 33-Jährigen auch an dessen Vertrag liegt. In der aktuellen Spielzeit verdient er 44,2 Millionen Dollar, für 2022/23 besitzt er eine Spieleroption in Höhe von 47,1 Mio. Dollar.

Stein bringt nun die Rockets als ein Team ins Gespräch, das laut seinen anonymen Quellen offen für einen Westbrook-Trade sein könnte. In einem potenziellen Deal, der John Wall im Gegenzug nach L.A. schicken würde, würde Houston aber wohl zusätzlich den 2027er Erstrundenpick der Lakers verlangen, womöglich auch mehrere Zweitrundenpicks.

In einem solchen Szenario würde Westbrook, ähnlich wie aktuell Wall, aber wohl keine Minute für die Rockets auflaufen, die in ihrem Rebuild weiterhin der Jugend verpflichtet sind. Wall hat bisher noch kein Spiel in der laufenden Saison absolviert und soll getradet werden, allerdings ist auch an ihm das Interesse gering. Der 31-Jährige verdient ebenfalls 44,3 Mio. Dollar mit einer Spieleroption für die kommende Saison (47,4 Mio.).

Lakers-Trade-Szenarien: Einmal in OKC durchklingen, bitte! © getty 1/33 Die Los Angeles Lakers haben nach 43 Spielen tatsächlich eine negative Bilanz (21-22). Unruhe macht sich in LaLa-Land breit, Trade-Gerüchte gibt es zuhauf. Doch wie realistisch sind diese? Wir gehen einige Szenarien durch. © getty 2/33 Was man bei aller Panik nicht vergessen darf: Anthony Davis fehlt seit einem knappen Monat. Der Forward arbeitet nach seiner Innenbandverletzung an seinem Comeback und dürfte einige, jedoch auch nicht alle Probleme lösen. © getty 3/33 Aber zuerst die Fundamentals: Die Lakers stehen im Angriff trotz Gala-Vorstellungen von LeBron James nur auf Platz 24 in der Offense (108,4), die Defense ist kaum besser (110,1, Platz 20). Es ergibt ein Net-Rating von -1,7 - Platz 22 in der NBA. © getty 4/33 Ein Upgrade des Kaders ist aber noch schwieriger als in den Jahren davor. Der Trade für Russell Westbrook und dessen Monster-Vertrag (diese Saison: 44,2 Millionen Dollar) schränkt das Team und die Flexibilität massiv ein. © getty 5/33 Westbrook, James (41,2 Mio.) und Davis (35,4) fressen schlanke 120,8 Millionen Dollar, das alleine reicht, um über dem Cap zu liegen (112,4). Insgesamt zahlen die Lakers knapp 150 Mio. und liegen damit deutlich in der Luxussteuer (Grenze: 136,6). © getty 6/33 Die weitere Rechnung ist simpel, die Lakers haben genau drei Assets, welche bei anderen Teams mehr oder weniger Interesse erregen könnten. Da wäre zunächst TALEN HORTON-TUCKER, der mit 20 Jahren der jüngste Spieler im Kader ist. © getty 7/33 THT unterschrieb im Sommer für 30,8 Millionen Dollar bis 2024, hat aber 2023 eine Spieler-Option. Wirklich überzeugen konnte der Guard diese Saison aber nicht, seine Counting Stats gingen hoch, die Quoten dagegen runter (nur 40,5 Prozent FG). © getty 8/33 Im Gegensatz zu KENDRICK NUNN hat Horton-Tucker immerhin schon mitgewirkt. Der Ex-Guard der Heat machte wegen einer Knieverletzung aus der Preseason noch kein Spiel, unterschrieb aber im Sommer womöglich unter Marktwert in L.A. (5 Mio.). © getty 9/33 Der 26-Jährige hält eine Spieler-Option, kann also im Sommer aussteigen. Bei den Lakers sollte er gewissermaßen die Schröder-Rolle einnehmen, bislang konnte er das verletzungsbedingt nicht. © getty 10/33 Und Picks? Davon haben die Lakers genau einen mit Wert, nämlich ihren Erstrundenpick 2027. Der könnte wertvoll werden, weil LeBron James vermutlich nicht ewig spielt. Der Megastar der Lakers wäre dann 42 Jahre alt. © getty 11/33 Und was könnte das den Lakers bringen? Nunn und THT kassieren zusammen 14,5 Mio., die Lakers könnten also ein Gehalt von 18,2 Mio. aufnehmen. Ein Name, mit dem die Lakers in Verbindung gebracht wurden, ist der von MYLES TURNER. © getty 12/33 Der Pacers-Center würde genau ins Raster passen (Gehalt: 18 Mio.) und ist unzufrieden in Indiana. Mit Turner könnte Davis wieder auf die Vier rücken. Turner hat den Dreier im Repertoire und könnte neben seinen Block-Künsten so Floor Spacing liefern. © getty 13/33 Ein anderer Name ist der von GARY TRENT JR. Der Raptors-Guard könnte eine andere Baustelle beackern, nämlich die schwache Guard-Defense. Trent legt 16 Punkte pro Spiel auf und kassiert ebenso viele Millionen. Sein Dreier fällt auch gut (37 Prozent). © getty 14/33 Der beste verfügbare Spieler für die Lakers könnte aber JERAMI GRANT sein. Der Pistons-Forward war zu Nuggets-Zeiten ein starker Flügelverteidiger und nahm in Detroit zuletzt eher eine wichtigere Rolle in der Offense ein. © getty 15/33 Derzeit ist Grant verletzt, vieles spricht aber für einen Trade. Detroit hat in CADE CUNNINGHAM seinen neuen Franchise-Star, Grant (27) passt da nicht wirklich in die Altersstruktur der Pistons. © getty 16/33 Mit 20 Mio. Gehalt liegt Grant etwas außerhalb des Lakers-Spielraums, ein Minimalvertrag mehr (gibt es die triumphale DJ-Rückkehr?!) würde dieses Problem aber lösen. Allerdings gibt es auch andere Interessenten, viele könnten bessere Angebote machen. © getty 17/33 Das gleiche Paket könnte L.A. auch den Orlando Magic anbieten, um bei GARY HARRIS anzuklopfen. Der Shooting Guard zeigte sich zuletzt deutlich verbessert und könnte ähnlich wie Trent Jr. die Perimeter-Defense verbessern. © getty 18/33 Auch ERIC GORDON wäre sicherlich für den ein oder anderen Pick (plus THT/Nunn) zu haben. Der Rockets-Guard spielt unter dem Radar eine bärenstarke Saison und ist nach langer Zeit mal wieder komplett fit. © getty 19/33 Das Problem mit Gordon? Der 33-Jährige hat noch Vertrag bis 2023 (das letzte Jahr ist nicht garantiert) und kassiert in 22/23 19,6 Mio. Das ist eine Menge Holz für einen Spieler, der viel zu oft verletzt fehlt und seine besten Jahre hinter sich hat. © getty 20/33 Den Lakers wurde auch Interesse an CAM REDDISH nachgesagt, die Hawks entschieden sich aber lieber für das Angebot aus New York. L.A. bot angeblich zwei Zweitrundenpicks, die Knicks übertrumpfen das mit einem (geschützten) First Rounder. © getty 21/33 Und dann wäre da noch der große Elefant im Raum, der auf den Namen RUSSELL WESTBROOK hört. Die Frage ist, ob irgendein Team sich vorstellen kann, einen der schlechtesten Verträge der NBA aufzunehmen. © getty 22/33 Die Sixers sind es jedenfalls nicht. Berichten zufolge will Philly-Boss Daryl Morey keinen Simmons-Westbrook-Tausch. Wer will es ihm verdenken? Bereits in Houston hat Morey seine Erfahrungen mit Westbrook gemacht. © getty 23/33 Apropos Houston. Die hätten mit JOHN WALL (Vertrag bis 2023, je 44,3 Mio.) sogar einen Spieler, der Eins-zu-Eins gegen Westbrook getauscht werden könnte. Aber Moment einmal: Kommt uns dieser Trade nicht irgendwie bekannt vor? © getty 24/33 Es gibt aber tatsächlich ein Team, welches das Westbrook-Problem lösen könnte. Dieses eine Team liegt noch 13 Mio. UNTER dem Cap-Floor und könnte das Gehalt des Superstars einfach so absorbieren. Wer könnte das nur sein? © getty 25/33 Richtig geraten, es sind die Thunder. Deren Pay Roll beläuft sich auf 88 Millionen Dollar, sie könnten das Russ-Gehalt einfach so schlucken. Aber: Da würde kaum ein First Rounder reichen und außerdem: OKC und Westbrook - diese Zeiten sind vorbei, © getty 26/33 Dennoch könnte OKC zum Partner der Lakers werden. Wer auch immer Gehalt abladen will, sollte bei Thunder-Boss Sam Presti anrufen. Für den einen oder anderen Pick hat Presti schon so einige faule Äpfel aufgenommen. © getty 27/33 Gleichzeitig haben die Thunder in KENRICH WILLIAMS einen sehr interessanten Spieler in ihren Reihen, der den Lakers ein wenig Leben einhauchen könnte. Der Spitzname “Kenny Hustle” ist Programm, inzwischen trifft der Flügel auch den Dreier annehmbar. © getty 28/33 Das alles gibt es zum Schnäppchenpreis von 2 Mio. jährlich, die kommende Saison ist für Williams nicht einmal garantiert. So könnte L.A. nicht gebrauchte Spieler wie DWIGHT HOWARD, DEANDRE JORDAN oder KENT BAZEMORE abladen. © getty 29/33 Dazu gibt es weiter die Möglichkeit mit OKC, Drei-Team-Trades einzufädeln, aber auch das wird sich Presti bezahlen lassen. Insgesamt haben die Lakers sieben Zweitrundenpicks bis 2028 zur Verfügung. Das ist besser als nichts. © getty 30/33 Und dann bleibt noch die Möglichkeit des Buyout-Markts, in welchem die Lakers stets gute Chancen haben (siehe Drummond 20/21). In dieser Spielzeit kommt auch noch der Faktor Spielzeit dazu, freie Minuten sollte es in dieser Rotation jede Menge geben. © getty 31/33 Durch den Trade von RAJON RONDO nach Cleveland haben die Lakers auch schon einen freien Kader-Platz, nun wird sich zeigen, wer sich mit seinem Team auf eine Vertragsauflösung einigen kann. Der Buyout-Markt öffnet um den 1. März. © getty 32/33 Hier noch kurz ein paar Namen, die womöglich zu haben sein werden: THADDEUS YOUNG (Forward, San Antonio Spurs), GORAN DRAGIC (Guard, Toronto Raptors), DERRICK FAVORS (Center, OKC Thunder). © getty 33/33 Zusammengefasst haben die Lakers schlichtweg kaum Spielraum. Im Zuge des Westbrook-Trades wurden in Kyle Kuzma, KCP und Montrezl Harrell wertvolle Assets verramscht, nun ist Horton-Tucker schon das Beste, was man anbieten kann.

Lakers-Gerüchte: Pistons lehnten wohl Grant-Angebot ab

Westbrook und Wall wurden bereits in der Offseason 2020 füreinander getradet, damals ging Westbrook von den Rockets zu den Wizards, Houston erhielt zusätzlich einen Erstrundenpick. Ob nun aber Wall eine größere Hilfe für die Lakers wäre als Westbrook, ist fraglich. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, seit April 2021 hat er kein Spiel mehr absolviert.

Das macht einen solchen Deal relativ unwahrscheinlich, was auch Stein anmerkt. Stattdessen scheint L.A. den zukünftigen Erstrundenpick sowie Talen Horton-Tucker und Kendrick Nunn - die einzigen verbliebenen Assets im Team - in einem Paket für einen anderen Spieler anbieten zu wollen. Den Lakers wird unter anderem Interesse an Jerami Grant nachgesagt, dieses Paket konnte Detroit laut Stein bislang aber nicht überzeugen.

Westbrook legt in der laufenden Saison im Schnitt 18,5 Punkte - seine schlechteste Ausbeute seit 2009/10 -, 7,8 Assists und 8,0 Rebounds auf bei 43,3 Prozent aus dem Feld und 30,4 Prozent von Downtown. Zuletzt wurde er von Head Coach Frank Vogel in der Crunchtime gegen die Pacers sogar auf die Bank gesetzt.