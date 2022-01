NBA News: Lakers-Coach Frank Vogel verteidigt Auswechslung von Russell Westbrook - LeBron James springt Head Coach zur Seite

Nach einer weiteren enttäuschenden Pleite scheint der Stuhl von Head Coach Frank Vogel bei den Los Angeles Lakers erneut gewaltig zu wackeln. In den Schlussminuten der Partie gegen die Pacers verzichtete der 48-Jährige komplett auf Russell Westbrook, dem diese Entscheidung offenbar gar nicht gefiel.

"Ich wollte die Jungs spielen lassen, von denen ich glaubte, dass sie uns den Sieg bringen könnten", erklärte Vogel nach der 104:111-Pleite gegen die Pacers, warum er in den letzten vier Minuten des Spiels auf seinen Point Guard verzichtete.

Westbrook blieb mit 14 Punkten und 3 Assists bei 5/17 aus dem Feld (immerhin 4/6 Dreier) mal wieder blass. Im vierten Viertel zerfielen die Lakers - allerdings natürlich nicht allein wegen Westbrook - in ihre Einzelteile. Der Abschnitt ging mit 35:24 an die Pacers, die damit die vierte Lakers-Pleite aus den vergangenen fünf Spielen perfekt machten.

Westbrook verließ im Anschluss die Arena, ohne ein Wort mit den Medien zu wechseln. Teamkollege LeBron James deutete allerdings an, dass das Benching von Vogel beim 33-Jährigen nicht sonderlich gut ankam. Carmelo Anthony äußerte sich zu der Causa diplomatisch: "Ich glaube nicht, dass das etwas Persönliches ist. Aber es ist eine Veränderung. Ich weiß, was er durchmacht. Ich habe das auch schon erlebt."

Coach Vogel betonte derweil, dass "jeder" für diese Niederlage verantwortlich sei. "Wir müssen besser coachen. Wir müssen besser spielen. Alles muss besser werden." Bereits am Wochenende stand Vogel übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits kurz vor seiner Entlassung.

Wie Chris Haynes von Yahoo Sports nun vermeldet, soll es bei den Lakers direkt nach der Pacers-Pleite aber vorerst keine personellen Veränderungen an der Seitenlinie geben. Vogel wird wohl mit den Lakers nach Orlando reisen, wo in der Nacht auf Samstag das Auswärtsspiel gegen die Magic ansteht.

LeBron James: "Coaching Staff ist großartig"

Unterstützung erhielt Vogel immerhin von LeBron, der seinem Coach zur Seite sprang: "Der Coaching Staff ist großartig. Sie haben uns in eine Position gebracht, um erfolgreich zu sein." Viel mehr wollte er zu Vogels Jobstatus aber nicht sagen. Der hatte noch vor der Partie gesagt, dass er sich nicht unter besonderer Beobachtung fühle: "Ich bin sehr fokussiert auf die anstehenden Aufgaben, so habe ich das schon immer gemacht."

Die Lakers haben einen schwierigen Auswärtstrip an die Westküste vor der Brust. Nach der verhältnismäßig leichten Aufgabe gegen die Magic sind die Lakers in den kommenden Wochen zudem in Miami, Brooklyn, Philadelphia, Charlotte und Atlanta zu Gast. Mit einer Bilanz von 22-23 stehen die Lakers nur auf Platz acht in der Western Conference.